新加坡航空貨機疑起火 急降港機場消防戒備

新加坡航空一架貨機涉因機艙起火需中途緊急降落香港。昨晚10時許，新加坡航空一班編號為SQ 7858貨機報稱機艙有火，需要急降位於赤鱲角香港國際機場，機場北跑道暫時關閉。消防員派員到場，其後發現航機上無煙無火，亦無人受傷。



據知，涉事航班在當地時間晚上7時於新加坡出發，準備飛往上海浦東機場，原定午夜12時20分抵達，惟起飛近3小時後，機組人員報稱機艙起火而需要緊急降落香港國際機場。消息指機上當時僅有機長及副機長，2人並沒有受傷，毋須送院。

