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喜盈收逾400份申請 4人單位超額20倍

2023-03-25 列印
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社區組織協會轄下第二個過渡性組合房屋項目「喜盈」（見圖），將提供220個單位，預計9月開始入伙；項目於3月31日截止申請，已收到超過400份申請。社協指，「喜盈」的4人或以上單位供不應求，申請已超額20倍，希望港府在未來簡約公屋項目，增加大單位供應。

「喜盈」項目鄰近多個大型公共屋邨，已有連結各區的交通網絡。有已申請的劏房居民雖表示很想搬去環境較理想的過渡性房屋，但組合屋有居住年期的限制，擔心勞師動眾入住後，享受不了多久。

50多歲失業的莊先生已輪候公屋19年，現居於深水埗劏房，本月初遞表申請「喜盈」1人單位，他希望政府延長過渡性房屋的租用期，及提供搬遷和購買電器的津貼。
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