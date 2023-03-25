美國副助卿華自強「秘訪」香港

美國國務院亞太副助卿華自強，本月22日訪問上海。據了解，華自強往上海前，於本周日至周二（19至21日）曾「秘訪」香港，約見部份「中國通」和商界領袖，被視為替國務卿布林肯訪華鋪路。



布林肯原定今年2月訪北京，但在氣球風波發生後，推遲了訪華之行。上海國際問題研究院曾表示，美國國務院中國協調員和華自強一行訪問研究院（圖），與院長陳東曉等交流，且就中美關係等議題深入交換意見，這是去年12月以來，美國高級外交官首次訪問中國。美國國務院去年底啟動「中國事務協調辦公室」，以更有效率地處理與中國相關的事務，由副助理國務卿華自強帶領。他今次行程，被視為為布林肯訪華鋪路。