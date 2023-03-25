明愛醫院爆發腸鼻病毒感染

明愛醫院兒童發展復康部1個病格，自本周二起先後有5名年齡介乎4至14歲的女病童，出現發燒或呼吸道感染症狀，測試結果均對腸或鼻病毒呈陽性反應。院方其後發現多2名分別12及13歲、無病徵的女病童，對上述病毒呈陽性反應。7位病童正接受隔離治療，情況穩定。



明愛指已根據指引，嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒。