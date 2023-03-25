做實驗誤觸雙氧水送院 青衣11中學生傷勢輕微

青衣一間中學有11名學生，昨早懷疑誤觸雙氧水，感到手痛不適，需由救護車送院。



現場為青衣樂善堂梁植偉紀念中學。一班中三學生昨早進行實驗期間，懷疑有雙氧水（過氧化氫）濺出，其中6男5女學生（年齡介乎14至15歲）被濺中手部皮膚，感到痛楚不適，校方報案求助。救護員到場，替11名學生檢視情況後，分別將他們送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院治理（見圖），幸傷勢均不嚴重，學校其他學生毋須疏散。



九龍樂善堂表示，學生被非常少量雙氧水濺到皮膚，並非實驗室化學物洩漏事故。過氧化氫的水溶液俗稱雙氧水，為部份漂白劑及消毒劑的主要成份。