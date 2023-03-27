屯門新墟裝熱能CAM配「美食」 叉燒煨番薯餌誘食環滅鼠近千隻

■食環署人員在屯門後巷，擺放老鼠籠。

熱能探測鏡頭去年9月鼠蹤處處

熱能探測鏡頭去年12月鼠蹤大減

特區政府向老鼠宣戰，誓把牠們趕盡殺絕。食環署糅合科技與「美食」，在鼠患嚴重的三無大廈後巷安裝熱能探測攝影機，追蹤老鼠出沒的隱蔽地點，然後擺放捕鼠籠，以叉燒、煨番薯、烤魷魚等「盛宴」作餌，吸引老鼠捨棄街市和餐廳的「伙食」，返回後巷開餐。單在屯門新墟一帶，3個月內便有900隻老鼠中招。當區區議員及居民均大讚這滅鼠新招奏效。食環署副署長（環境衞生）姚繼卓帶本報記者走訪屯門新墟新青街萬寶樓的後巷，他指該後巷是鼠患及衛生黑點之一，之前堆滿木板、垃圾、建築廢料等，惹來老鼠藏身，居民苦不堪言。為此，食環署去年10至12月在屯門等區推出「策略性滅鼠行動」，先清理垃圾，同時大力滅鼠。現時該巷已清走雜物，整潔衛生，老鼠亦大為減少。行動期間，食環署在該巷附近的新墟一帶（包括新墟街市）滅鼠約900隻，其中捕獲活鼠594隻，並撿拾306隻死鼠。滅鼠成效顯著，原因之一，是署方動用了熱能探測攝影機系統。姚繼卓解釋，系統配備一左一右兩個攝像頭，安裝在後巷固定位置，晚上運作，每兩秒攝影一次，根據老鼠的熱能，生成圖像，顯示牠們在後巷最常出沒的位置。署方人員收集系統數據作分析後，晚上在相關地點放置捕鼠籠、T形鼠餌盒等等，翌日早上再到場收集捕獲的老鼠，以免影響市民。去年9月，萬寶樓後巷錄得老鼠活動876次，而在滅鼠行動完成後的12月，已大降至86次。街坊：附近乾淨好多全港有近百個鼠患黑點，其中八十多個採用這項技術，均取得成效。近日訪港的廣東省疾病預防控制中心兩位專家，亦十分讚賞該相關方法。而餘下十多個黑點，由於屬街市等場所，空間較廣，使用鼠膠更合適有效。對於為何後巷不用鼠膠，姚繼卓解釋，後巷多老鼠以外的動物行經，鼠膠可能誤傷牠們，因此動用捕鼠籠。為吸引老鼠「上釣」，姚繼卓笑着透露：「每區老鼠鍾意食嘅嘢都唔同，例如屯門新墟一帶，近新墟街市，『伙食』比較好，所以人員施放的鼠餌，要用上叉燒、烤魷魚、番薯等『美食』，先引到佢哋入籠。」屯門區議會主席陳有海表示，以前很多居民投訴新墟一帶環境惡劣，老鼠橫行，但署方出新招後，「o依家基本上沒接到類似投訴」。他指，新青街萬寶樓附近有許多「三無大廈」，以前沒統一辦法處理生活垃圾，有人隨意棄置在後巷。但自食環署在新青街等街口設置公共垃圾桶，「o依家居民同商戶都好配合，自動自覺將垃圾放去公共垃圾桶嗰度。」街坊伍女士笑言：「以前萬寶樓附近嗰度真係好污糟，現在附近乾淨好多，好多謝政府仲有區議員做咗咁多嘢！」今年首2月全港滅鼠9247隻「全港滅鼠行動」去年12月28日開展，今年1至2月食環署在全港捕獲9247隻活鼠、收集5363隻死鼠，其中在屯門區捕獲693隻活鼠、收集458隻死鼠。署方強調，滅鼠是長期工作，下月會在鼠患復發的地區，再推動為期三個月的「策略性滅鼠行動」，冀在年底將近百個鼠患黑點至少減半。