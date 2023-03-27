許龍一力壓高球群雄 港將首奪亞巡賽冠軍

■許龍一開心捧盃。

香港球手許龍一於粉嶺高球場舉行的第1屆「國際都會高爾夫球錦標賽」憑着穩定表現，由頭帶到尾，以低標準桿12桿的佳績稱王，成為首位香港球手奪得亞洲巡迴賽分站冠軍，並取得下月英國公開賽的入場券，更極有可能成為9月杭州亞運代表。許龍一在首三個比賽日保持領先優勢，昨天發揮穩定，在其中三洞打出低於標準一桿的「小鳥」，曾差點便一桿入洞。他終以低於總標準桿12桿的198桿稱王，較次名球手米高亨特利少兩桿，同場還有曾於2010年香港公開賽封王的17項職業錦標得主保爾特及2016年英國公開賽冠軍的史丹臣。許龍一成為首位勝出亞巡賽分站的香港球手，亦是首位港將取得英國公開賽入場券，他將出戰9月的杭州亞運。取得下月英公開賽入場券許龍一對今年轉打職業賽即拿冠軍，坦言「感到夢幻」，「贏得冠軍一刻真的十分激動」。他特別感謝香港球迷、父母、親友、教練和港隊夥伴一直陪伴，又對近千位球迷入場支持感到很開心。許龍一希望自己一如過去數年般，每日都有進步，並以此心情迎接未來兩項大賽。現年22歲的許龍一是中日混血兒，爸爸亦是高球手。他五歲開始接觸高球，09年加入港隊。去年他取得亞太業餘錦標賽亞軍，今年成為首名出戰英國公開賽最後一場資格賽的港將。至夏天，他完成其大學學位，至今年開始其職業生涯。今年1月，他在亞巡賽最後階段獲得並列22名，成功取得亞巡賽全卡。文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀許龍一奪冠，他證明了香港運動員的實力，為他感到「無尚光榮，引以為傲」。昨日入場見證許龍一摘下桂冠的立法會議員劉國勳表示，香港的國際級球場孕育出國際級選手，故北部都會區應有國際級場地及設施。