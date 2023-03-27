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荃灣大窩村鐵皮屋二級火

2023-03-27 列印
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荃灣大窩村近竹林禪院後方山頭，昨晚7時許發生二級火警。數間木屋陷入火海，濃煙衝天。消防到場灌救，警員助疏散年長村民。至晚上8時30分消防處向當區發出火警特別通知，表示消防正在滅火，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。
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