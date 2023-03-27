鄧飛訪印尼推廣香港及灣區升學

各行各業請人難的問題已有一段時間，自香港步向復常之後就更見嚴重，社會各界對該問題的談論也愈來愈多。從過去的「人搵工」到今天的「工搶人」，整個勞工市場發生了翻天覆地的結構性變化，值得全社會、尤其是年輕人...

2023-03-27