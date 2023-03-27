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鄧飛訪印尼推廣香港及灣區升學

2023-03-27 列印
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配合國家「一帶一路」發展策略同特區政府「說好香港故事」，立法會議員、香港教育工作者聯會副會長鄧飛和教聯會積極「走出去」，現時正出訪印尼（圖），與印尼當地負責教育、人力資源、職業訓練等相關官員，以及當地教育團體交流會面，並向對方推廣香港及大灣區升學就業優勢。

鄧飛指，在外交部駐港特派員公署協助下，教育宣講團將拜訪中國駐印尼使館臨時代辦周侃公使，共商推廣華裔子弟華文學習及在香港以至大灣區升學就業的優勢。
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