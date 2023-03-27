疑天雨路滑失控 旅巴撞的士「封鎖」龍翔道

天雨路滑，駕車要小心。昨晨8時48分雷暴警告生效期間，1輛旅遊巴士沿龍翔道往觀塘方向行駛時，疑因天雨路滑失控，撞向路邊防撞欄後再反彈出路面，硬撼1輛的士。事件中的士司機及女乘客感到不適，需送院治理。

行車線約1個半鐘後解封



據有關「車Cam」片段所見，當時正下着大雨，涉事旅遊巴沿龍翔道中線行駛，駛至近豐力樓對開彎位時，車頭突然衝向慢線撞向旁邊防撞欄，然後反彈出快線；尾隨的士收掣不及，兩車繼而相撞。意外發生後，兩車橫亙3條行車線上，運輸署一度於早上8時58分宣佈，龍翔道往觀塘方向近豐力樓的部份行車線封閉，至10時31分路段解封。



事件中，61歲姓陳「的哥」胸部不適、車上1名32歲沈姓女乘客頸部感痛楚，需由救護車送院治理，66歲黃姓旅遊巴司機則無受傷。