首兩月旅客人數近200萬 港人票選最佳地道美食及景點 齊齊當旅遊大使

■華記潮州滷水車仔麵

■菠蘿山

■下白泥

■投票有多個選項，每個類別剔選五個心水選擇。

香港復常，好消息陸續有來，內地和海外旅客人數持續上升。據香港旅遊發展局公佈，首兩個月的訪港旅客人數近200萬人次，旅遊熱點呈興旺現象。於是乎旅發局現正舉行投選活動，邀請香港市民投票選出心水地道美食、郊遊熱點和鬧市風貌，為旅客提供港人心水之選。海外旅客喜歡地道推介香港一直是世界知名的旅遊勝地，中西文化匯粹，數之不盡的地道美食，俘虜環球旅客，而主題公園、大自然景色和城中秘點，也吸引不少粉絲。三年疫情過後，本港全面開關，不少曾到訪香港的旅客熱切期待重遊有「美食天堂」之號的香港。旅發局總幹事程鼎一說：「香港的旅遊大門全面打開，很多遊客都計劃赴港行程。來港旅客特別喜歡地道推介，嘗試香港市民都讚好的各種體驗。香港不但是美食天堂，更有咫尺自然，鬧市每角均有驚喜，近年亦增設不少具特色的新體驗。旅發局鼓勵全港市民參與今次活動，一同推介自己心中『必到必玩必食』之選，讓旅客日後可按清單，親臨香港最地道的景點，品嚐最港味的美食，展開精彩難忘旅程。」旅發局表示，香港的美食多不勝數，除了蛋撻、絲襪奶茶等茶餐廳美食外，旅客更可及品嚐雞蛋仔、車仔麵及煎釀三寶等街頭小食，旅發局期望透過港人票選活動，將旅客不知道的地道美食及熱點發放開去，讓訪港旅客跟着「地膽推介」，逐一品味最地道香港體驗。參與票選市民有機會獲贈值150元獎品香港為彈丸之地，人煙稠密，但教旅客意想不到的是，大自然景色，美不勝收，像流水響水塘、下白泥、龍脊、千島湖、梧桐寨瀑布；另亦有滿載地道文化色彩的西貢藝術壁畫、南豐紗廠、藍屋建築群、牛棚藝術村等，定必讓旅客流連忘返。投選活動由即日至3月31日在網上舉行，登入網站可於「滋味享受」、 「自然美景」及「鬧市一隅」三個組別各投選5個最值得推介的美食、郊遊地點及鬧市風貌，亦可於網站上的「更多心水推介」組別，以相片及文字分享其他旅遊體驗心頭好。旅發局會於投選活動結束後，公佈15個最高票數的選項，成為「最強推薦清單」，選中最多選項的1,000名合資格參加者，即可獲內附150元儲值額的特別版八達通卡。想當香港旅遊大使，可上網點選心水選擇！星級推介！知名藝人Bob：車仔麵及煎釀三寶「車仔麵稱得上是很『香港』的美食，重點是選擇多，由湯底、辣度、配料、醬汁等都可按個人喜好點選，而且價錢經濟實惠，不可不試！至於煎釀三寶亦是教人一吃上癮的小食，彈牙魚肉釀在茄子、青椒等上，炸香後熱辣辣入口，美味得停不了口！」人氣KOL Coffee︰菠蘿山魔鬼山景色一絕「我知道不少旅客都為香港的行山路徑而來，其中菠蘿山是好適合親子一起體驗的行山路徑，可以由屯門行至下白泥，沿途風景好靚，影相打卡一流！另外魔鬼山也值得去，那裏會見到炮台遺跡兼可以360度欣賞香港景色，只需兩小時便可以行完，相信旅客都會好喜歡。」立法會議員江玉歡︰香港美景多不勝數「我很喜歡到香港各處親親大自然，景色之美教人心曠神怡！例如大帽山、長沙、千島湖都是我常去的地方；此外我特別推介到下白泥，景致非常優美呢！至於鬧市亦有不少值得旅客到訪的地方，例如我從小在那裏大的旺角女人街、最適合去尋寶的深水埗大南街，以及土瓜灣充滿創意文化的牛棚藝術村等等。」「Hello Hong Kong．我想推介–香港我至愛體驗」活動日期︰2023年3月10日至3月31日獎品︰Hello Hong Kong主題八達通卡一張（附$150儲值額）連活動主題八達通卡套，名額1000個。網址︰https://hkbest.discoverhongkong.com/