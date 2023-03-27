完善產業鏈 不再「各有各做」 史立德：港具發展高端工業潛質

■香港中華廠商聯合會會長史立德表示，香港絕對有條件發展高端工業。蔡建新攝

■防菌塗層透明口罩，成為「疫」市商機。

近十年，港府提倡推動「再工業化」及「新型工業化」，以提升本港競爭力。香港中華廠商聯合會會長史立德接受本報專訪時表示，早年經濟轉型，工業和製造業的規模轉小，但仍有強大的實力。他有信心業界配合本地大學的強大科研成果，本港絕對有潛質發展高端工業。史立德說，香港工業和製造業的產量，自八十年代工廠北移之後規模轉小，但本港的實力仍然雄厚。他指，近三、四十年不少外國公司都找香港的公司代工，香港的公司憑着替人「作嫁衣裳」的模式，生存已久。不過，這種模式令業界失去了將本土研發成果投產的能力及志向，早年政府及商界投資大學的科研亦變得罕有。他舉例指，首屈一指的大疆無人機，便是本港大學的科研成果，但礙於本港產業鏈不完善，最終大疆選擇到內地投產。另外，還有理大電動車MyCar，因未能覓得投資者，相關技術拱手相讓予美國公司；理大研發可檢測四十種病毒細菌的全自動快速多重診斷系統，亦無法得到創新科技基金資助。史立德對此坦言可惜。電動車科技拱手讓人感可惜他認為，香港有多所位列百強的大學，有大量科研成果，人才亦具有國際視野，令本港快速掌握國外技術，配合用於生產上，加上本身基礎穩固的製造業，其實絕對有條件發展高端工業。廠商會旗下CMA檢定中心前年成立科技商品化中心「CMA＋」，成功為一間歷史悠久的膠片廠，與本地創新生物技術公司配對，開發出將防菌塗層用於膠片，轉化成透明口罩，成為「疫」市商機。史立德認為，此例證明了本港發展高端工業的潛質。史立德指，過去香港的問題是大學科研與本地製造業「各有各做」，以致科研成果無法「生蛋」，工業和製造業一路只是生產線的「下游」。為此，早前廠商會建議政府，預留未來北部都會區土地作為「中線轉化基地」，讓大學研發人員、生產人員可於基地設計產品，加以測試、改良，再將成果送到內地或東南亞國家生產。他期望方案可以付諸實行，有信心香港的公司作為「上游」及監督生產的角色，提供足夠信心予外界。