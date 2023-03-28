旅監局今會見業界探討 規管「劣質團」 接待商戶食肆研分散

■政府表明與業界研究，將專門接待旅行團的商店，包括食肆分散於不同區域。

■內地客經常站滿整條行人路。

本港與內地全面通關，劣質平價團似乎「翻生」。近日網上先後傳出有旅行團，在街頭食兩餸飯及杯麵，而土瓜灣又再「塞爆」這類廉價團，影響居民。政府表明，與業界研究會否限制旅行團到訪的商戶或食肆，及將專門接待旅行團的商店，分散於不同區域；旅監局今日會見相關食肆，探討處理排隊問題的方案。午飯時間的土瓜灣崇安街，大量內地客站滿整條行人路，為的就是到一間位於該處、專門接待內地團的酒樓，吃一客40港元的午餐。有旅客指，午餐「甚麼都有」，有飯、有魚、有雞；但亦有來自四川遊客指，自己習慣食麻辣，酒樓午餐「帶甜」，環境、衞生亦不理想，更直言「不想來了」。內地客逼爆土瓜灣居民生活亦受到滋擾，有街坊曾指，試過被旅客擋路；身兼九龍城區議員的立法會議員楊永杰指，最高峰一度約有40架旅遊巴在區內游走，人數眾多加上違泊問題，令區內交通癱瘓，居民寸步難行；而遊客吃的一餐是40元，「連茶餐廳都吃不了，還要15分鐘吃一輪，這些旅遊體驗，對旅客而言是否夠好？」入境團旅行社協會謝淦廷則建議政府，可參考歐洲、泰國等做法，設立旅遊警察，專門處理旅客問題，包括疏導交通及解答疑問等，在遊客集中地維持秩序、疏導人流。多名議員在昨日的立法會上，關注相關擾民問題。楊永杰質疑旅客來港食平價餐廳，時間短，旅遊體驗「對旅客而言是否夠好？」更曾接獲數個屋苑投訴，被旅客堵塞家門。民建聯李慧琼則認為，土瓜灣「逼爆」，當局不應只規管購物點，亦應要求食肆一定要疏導到人流才發牌，又指「食肆不規管，就解決不到問題」，與他們溝通不會有效。她又認為，政府不應鼓勵旅行社開辦零團費，或明顯會蝕本、需要透過旅客購物來補貼團費的旅行團。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表明，會研究規管廉價來港團，「當然方法有很多，例如會否限制可以去的商戶在哪些地方？（旅行）團去的商戶或團去的餐飲，是否有限制呢？會否鼓勵辦多些團，或時間上如何配合，或到其他地方找多些提供者，令到更加分散，這個我們會盡力去做。」楊潤雄：規管方法很多旅遊事務專員沈鳳君表示，今日將聯同旅監局與餐飲業界代表會面，商討人流問題。旅監局日前指，暫時有5間接待內地訪港團的註冊商店在九龍城區，因應最新情況，會考慮停止新商店的申請。飲食業職工總會名譽會長郭宏興則認為，希望政府與旅行社協調，做好人流分配，如針對食肆作限制，他認為很不妥當，會打擊業界生存空間。