大嶼山紫竹林女住持無奈 賊闖隱世庵堂開殺戒 毆斃護犬偷10萬

■82歲女住持講述遭爆竊經過。

■賊人撬開窗框潛入爆竊。

在大嶼山羌山道靈隱寺附近、有逾百年歷史的紫竹林庵堂，前晚慘遭掠劫，獨居的八旬女主持痛失逾10萬香油錢，其同住狗隻亦懷疑慘遭賊人毒手毆斃。警方相信竊賊爬上平台，撬開房間窗戶圍欄入內犯案，正緝捕其歸案。現年82歲的女住持是大澳人，俗名蘇定滿，2歲起居於紫竹林；10歲剃道出家，18歲在寶蓮寺受戒，法號釋樂道，其後一直獨居於上址。她周日晚上約9時，從大澳覆診後返回庵堂，驚覺飼養的2隻湯狗倒斃路旁，另一隻則不知所終，而自己的手機也不翼而飛。她行前赫見2樓平台的鐵門和窗戶被撬開，全屋被「摷到亂晒」，點算後發現原來放在和尚袋、餅乾罐及神台共101500元的善信捐助善款及香油錢，已被掠劫一空，連忙報案求助。警方到場調查後發現，鐵皮屋頂有腳印，相信賊人毆斃狗隻後，爬上平台撬開房間窗戶圍欄，潛入犯案，惟上址並無裝置閉路電視。警方將案件列作爆竊處理，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，正緝捕竊賊歸案。釋樂道指出，自己近年曾遇襲受刀傷，不時需外出覆診，故案發當日下午2時45分離開庵堂，前往大澳覆診。她指出，庵堂不時斷電，「風扇都跳掣」，所以餅乾罐內的19500元是儲起來，用作維修電線的費用，而和尚袋的5萬元，是打算支付整治白蟻的費用。該批現金現被盜去，她無奈稱：「我o依家無得整白蟻㗎啦，佢偷晒我啲錢，無得整白蟻㗎啦。」紫竹林庵堂建於民國三年即1914年，過去並無發生入室盜竊案。翻查資料，庵堂於1918年由法慧比丘尼、發心比丘尼及法慧比丘尼重建，為多幢兩層高樓宇。