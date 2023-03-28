灣仔細葉榕「患癌」緊急移除

灣仔皇后大道東一棵於《古樹名木冊》有登記的11米高細葉榕，自2020年下旬感染俗稱「樹癌」的褐根病。

路政署今年初再評估該樹後，發現褐根病已進一步擴散，對樹木的健康及結構造成不可逆轉的破壞，造成潛在倒塌風險。經諮詢管理組和城市林務諮詢小組，以及通知灣仔區議會有關移除該樹的建議後，署方昨展開緊急樹木移除工作。



署方指，其後會安排在原址附近補種觀賞性植物。路政署發言人強調，署方會繼續謹慎檢查和護養轄下樹木，只會在沒有其他可行的改善方案下，才會考慮移除有問題的樹木。

