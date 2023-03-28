千萬名錶劫案 2踩線巴漢落網

尖沙嘴一家錶行上周六發生搶劫案，50隻、總值逾千萬元名錶被4名南亞劫匪掠去。消息指，警方經調查後相信有人曾到場「踩線」，於周日拘捕兩名巴基斯坦籍男子，相信為踩線私家車的司機及車主。



涉事錶行的黃姓東主在Facebook發文指，已安排同事點算失物，盡快將失物名單公開，避免有人接到賊贓；又感謝家人、朋友及顧客的關心及問候，指患難見真情，令他非常感動。