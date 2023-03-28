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官斥為人衝動 利用地位施暴 藉詞性教育姦2繼女

2023-03-28 列印
■一名47歲男子強姦2繼女罪成，昨在高院被判入獄22年。
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﻿內地農夫重囚22年﻿
一名47歲在內地任職農夫的繼父，涉嫌假借性教育為由性侵及強姦2名繼女，先後被裁定強姦、非禮等14罪罪成，昨在高等法院判刑。法官斥被告利用繼父地位對兩女性侵，明顯令她們精神受創，其中小女兒更忍無可忍在學校𠝹手自殘，經考慮後，重判繼父入獄22年。
幼女學校𠝹手揭發淫行

案情指，學校2019年11月6日得悉X𠝹手，而轉介社工跟進，繼而揭發X及Y的一連串被性侵事件。X與Y的母親L.M.，於2015年與男被告L.C.再婚，L.C.承認於2018年至2019年期間，曾強行要求11歲的X為他手淫。兩夫婦以性教育為由，要求女兒X及Y從旁觀看2人性交，母親某一晚甚至叫L.C.舔X的私處，以陰莖觸碰X的私處。男被告手機內存有32張X的半裸或全裸相片。

女兒Y則指，繼父在雲南駕駛電單車時，曾三度伸入到後座，隔衣撩Y私處；曾在沒有使用安全套下，遭性侵近3分鐘。

法官張慧玲引述心理學家報告，指在內地任職農夫的被告，為人衝動、責任感低，張官直言被告不單沒有保護2名繼女，反而利用繼父地位作一連串性侵行為，嚴重違反誠信，令長期遭性侵的X及Y精神受創。

張官說，Y在事件被揭發前，一直啞忍，相信親友會為2人的遭遇感到難過，綜合考慮14罪後，判處被告監禁22年。
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