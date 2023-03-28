西九法院玻璃遭射爆 警懸紅15萬緝兇

警方懸紅15萬元，呼籲市民就2月8日在西九龍法院發生的刑事損壞案提供消息。事發於今年2月8日下午約1時，法院大樓二樓一幅2米乘5米的玻璃外牆，被發現遭毀壞，警方調查相信，有人在西九龍法院大樓對出行車天橋，向法院外牆作出射擊，導致玻璃破裂。



消息指，當局於現場設置防護網，防止同類事件再發生，預料有關工程於本周內完成。