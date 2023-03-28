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MIRROR紅館意外3公司被告 涉15項控罪押後5月答辯

2023-03-28 列印
■勞工處事後檢控藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司。
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MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會時，有巨型屏幕墮下及擊傷2名舞蹈員。勞工處事後檢控藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司，共涉15項傳票控罪，案件昨提堂，被告公司暫毋須答辯，以待辯方考慮控方文件及提供法律意見，案件押後至5月25日答辯。

舞館有限公司被控1項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有為僱員的意外發出通告及2項沒有為僱員購買保險。協興隆舞台工程有限公司被控2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任，及1項沒有就意外發出通告。
  藝能工程有限公司則被控2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任，及1項沒有就意外發出通知。■3公司共涉15項傳票控罪，案件昨提堂，被告公司暫毋須答辯，案件押後至5月25日答辯。
■3公司共涉15項傳票控罪，案件昨提堂，被告公司暫毋須答辯，案件押後至5月25日答辯。
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