荃灣火災村民現金全燒爛 金管局：市民可向銀行兌換殘損鈔票

荃灣芙蓉山大窩村前晚二級火，多間寮屋被焚毀，有村民家中數十萬現金積蓄被燒至溶溶爛爛，部份甚至化成灰燼（見圖）。金管局回覆查詢時表示，市民可向有關發鈔銀行要求兌換殘損鈔票。



銀行會根據既定的準則來驗證殘損鈔票，例如損毀程度、防偽特徵是否完整，以決定可否兌回原值。由於每張鈔票的損毀情況會有不同，銀行會個別考慮。



金管局又指，如屬政府發行的10元鈔票，則請交回政府指定的代理銀行「香港上海滙豐銀行」，該銀行會按上述安排處理10元殘損鈔票。