政府擬降新界過渡性房屋甲類租比例至6成

現時政府要求過渡性房屋營運機構，要將項目至少80%的單位，供甲類租住、即已輪候傳統公屋不少於3年的人士入住，其他人士則為乙類租戶。政府向立法會建議，調低新界項目「輪候公屋滿3年」甲類租的比例至六成，以助增加住客。



政府文件列出10個項目最新入住率，其中部份市區項目入住率達100%；新界項目入住率平均約七成，當中元朗同心村（見圖）項目入住率為63.6%。當局建議，容許未落成的新界過渡屋項目，可預先申請租戶比例，預計能有效加快處理租戶。目前元朗博愛江夏圍村及同心村，已獲准調整甲乙類租戶比例，由8比2調整至6比4。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，部份新界的過渡房位置偏遠，認為調整租戶比例，可以提升入住率。