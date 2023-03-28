消防處昨舉行新舊急救醫療電單車交接儀式，當遇上交通擠塞或道路狹窄等，救護車未能盡快趕到現場的情況，消防處的救護電單車就會出動。消防處助理處長（救護）吳孝銘表示，現時投入服務的舊一批急救醫療電單車已有5年歷史，該47輛電單車將在今年內逐步退下火線，由新一批取代；消防處亦將引入2輛由電池推動的快速應變電單車，以測試其實際效能。
新款急救醫療電單車價格約30萬元，輕巧兼靈活，較舊款輕70公斤以上，並具備越野性能，有越野模式、雨天模式等4種行駛模式，可根據路面情況切換。電單車亦配備先進醫療器材如心臟除顫器等，讓操控電單車的救護隊目第一時間拯救傷者。
快速電單車今起投入服務
快速應變電單車則是消防處首部應用於行動用途的電動車，除了行車不會排放空氣污染物，亦配備一系列高科技設備如進階煞車系統等，內置的後波功能更令窄路掉頭更容易。該電單車充電迅速，在局方配備的快速充電站充電，只需1小時40分鐘便能充滿。
快速應變電單車今日會在馬鞍山救護站及大赤沙消防局的救護站投入服務，5個月後將在其他地區的救護站作輪換，未來希望在渣打馬拉松及單車節等大型體育活動中候命。
性能大升級 年內全面取代舊款 消防處引入新急救醫療電單車
消防處昨舉行新舊急救醫療電單車交接儀式，當遇上交通擠塞或道路狹窄等，救護車未能盡快趕到現場的情況，消防處的救護電單車就會出動。消防處助理處長（救護）吳孝銘表示，現時投入服務的舊一批急救醫療電單車已有5年歷史，該47輛電單車將在今年內逐步退下火線，由新一批取代；消防處亦將引入2輛由電池推動的快速應變電單車，以測試其實際效能。
性能大升級 年內全面取代舊款 消防處引入新急救醫療電單車
消防處昨舉行新舊急救醫療電單車交接儀式，當遇上交通擠塞或道路狹窄等，救護車未能盡快趕到現場的情況，消防處的救護電單車就會出動。消防處助理處長（救護）吳孝銘表示，現時投入服務的舊一批急救醫療電單車已有5...
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