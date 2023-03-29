■許龍一：「今次主場奪冠，可說是夢想成真！」

■許龍一感謝球迷支持。

香港球手許龍一周日在粉嶺高球場一戰成名，勇奪第一屆國際都會高爾夫球錦標賽冠軍，既是首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，也是首位華人躋身英國高爾夫球公開賽。這位體壇新星接受本報專訪，強調過去一周「夢想成真」，他感謝球迷及香港哥爾夫球會一直支持，勉勵他在7月和9月的英國賽和杭州亞運奮戰，「只要我每天進步1%，屆時很有機會打出好成績。」現年22歲的許龍一（Taichi Kho）今年1月參加亞巡賽資格賽拿到全卡，正式出道成職業球手，之後參加新加坡及印度賽事，第3站職業賽正是香港主辦的國際都會高爾夫球錦標賽，結果以總桿數198桿封王，是香港開埠以來首位球員在亞巡賽分站奪冠，同時是首位華人躋身高球界大滿貫之一的英國賽。「主場奪冠超級開心」比賽時遇上雷暴風雨，無阻球星誕生。許龍一說過去一周如同夢想成真：「我上周一才簽約成為香港哥爾夫球會大使，然後在主場奪冠，對球會和我來說都是超級開心的事。特別是最後一日惡劣天氣，仍然有很多球迷走入粉嶺球場支持，令我非常溫暖。以往我經常和朋友說，總有一天要贏得香港高爾夫球公開賽冠軍，今次主場奪冠，可說是夢想成真！」為期4天比賽太刺激，許龍一賽後2日暫時放下球桿休息，但他接受專訪時仍語帶興奮：「能夠在父母及親友見證下封王，還有球會工作人員及高總人員支持，奪冠一刻特別難忘。特別感謝父母，沒有他們背後一直支持我追逐夢想，我不可能拿到這次冠軍。」他轉打職業之後，父親將專用球僮推介給他拍檔上陣，加上他在練習及比賽時細心做筆記分析每個洞的形勢，配合紀律性及超強心理質素，一舉成功。談下個目標，他劍指7月的英國賽及9月杭州亞運：「2021年我差點拿到資格參加英國賽，期待這賽事一段日子，在7月前會先參加兩站亞巡賽，調整後赴英，9月打杭州亞運，只要我每天進步1%，屆時很有機會打出好成績。」11月回港出戰公開賽香港哥爾夫球會行政總裁賴以尊形容許龍一是球會青訓產品，自小接受培養成材。許奪冠後不忘多謝球會：「球會支持我成長，加入港隊後可以自由在粉嶺球場練習，他們不止支持我，也支持所有港青及港隊球手。今次我奪冠，可向後輩證明一點，只要你夠認真，總有機會挑戰職業賽事冠軍。」政府一直想收回粉嶺球場部份用地起樓，問許龍一是否擔心此事成真，甚至影響香港未來主辦大型國際高球賽的機會，他說：「我是高球手，在我理解範圍以外的事，留待專家解答。但高球界及社會各界都因今次香港球手奪冠帶來迴響，大家團結一致，是有目共睹的。」今年11月還有香港高爾夫球公開賽，他說無論如何，都會回港參賽，希望再次主場出擊，吸引球迷支持。此外，香港高爾夫球公開賽定於11月9日至12日在粉嶺高球場舉行。