現年22歲的許龍一（Taichi Kho）今年1月參加亞巡賽資格賽拿到全卡，正式出道成職業球手，之後參加新加坡及印度賽事，第3站職業賽正是香港主辦的國際都會高爾夫球錦標賽，結果以總桿數198桿封王，是香港開埠以來首位球員在亞巡賽分站奪冠，同時是首位華人躋身高球界大滿貫之一的英國賽。
「主場奪冠超級開心」
比賽時遇上雷暴風雨，無阻球星誕生。許龍一說過去一周如同夢想成真：「我上周一才簽約成為香港哥爾夫球會大使，然後在主場奪冠，對球會和我來說都是超級開心的事。特別是最後一日惡劣天氣，仍然有很多球迷走入粉嶺球場支持，令我非常溫暖。以往我經常和朋友說，總有一天要贏得香港高爾夫球公開賽冠軍，今次主場奪冠，可說是夢想成真！」
為期4天比賽太刺激，許龍一賽後2日暫時放下球桿休息，但他接受專訪時仍語帶興奮：「能夠在父母及親友見證下封王，還有球會工作人員及高總人員支持，奪冠一刻特別難忘。特別感謝父母，沒有他們背後一直支持我追逐夢想，我不可能拿到這次冠軍。」
他轉打職業之後，父親將專用球僮推介給他拍檔上陣，加上他在練習及比賽時細心做筆記分析每個洞的形勢，配合紀律性及超強心理質素，一舉成功。談下個目標，他劍指7月的英國賽及9月杭州亞運：「2021年我差點拿到資格參加英國賽，期待這賽事一段日子，在7月前會先參加兩站亞巡賽，調整後赴英，9月打杭州亞運，只要我每天進步1%，屆時很有機會打出好成績。」
11月回港出戰公開賽
香港哥爾夫球會行政總裁賴以尊形容許龍一是球會青訓產品，自小接受培養成材。許奪冠後不忘多謝球會：「球會支持我成長，加入港隊後可以自由在粉嶺球場練習，他們不止支持我，也支持所有港青及港隊球手。今次我奪冠，可向後輩證明一點，只要你夠認真，總有機會挑戰職業賽事冠軍。」
政府一直想收回粉嶺球場部份用地起樓，問許龍一是否擔心此事成真，甚至影響香港未來主辦大型國際高球賽的機會，他說：「我是高球手，在我理解範圍以外的事，留待專家解答。但高球界及社會各界都因今次香港球手奪冠帶來迴響，大家團結一致，是有目共睹的。」今年11月還有香港高爾夫球公開賽，他說無論如何，都會回港參賽，希望再次主場出擊，吸引球迷支持。此外，香港高爾夫球公開賽定於11月9日至12日在粉嶺高球場舉行。