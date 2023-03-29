■女住持收善款後，即時存入銀行。

盜賊無良，人間有情！大嶼山羌山道靈隱寺附近的紫竹林庵堂，日前被無良賊人洗劫，損失逾10萬元香油錢，女住持釋樂道痛失本來留作維修治蟲的應急錢，事件引起關注。昂坪360義工隊昨早帶同物資探望，巧遇一名西裝男離去，向女住持查問下，方知西裝男專誠乘的士上山，向女住持送上現金8萬元，着她修好庵堂，女住持大感驚喜，「可以整治白蟻了！」82歲女住持：可以整治白蟻了昂坪360義工隊昨早到紫竹林庵堂探望現年82歲的女住持釋樂道，準備送上一些餅乾、麵、湯包等食品，以解其燃眉之急。剛抵達庵堂門前，義工遇上一名年約50歲的西裝男正在離去，義工心生好奇，為何有人早上到訪，向釋樂道查詢才知，該男子看過庵堂遇劫的新聞後，特意坐的士上山，送上維修所需的款項，經女住持點算後，共有8萬元。釋樂道向義工說，有心人姓「江」，最初以為他是來抄電錶或水錶，見他手持一大疊現金，又以為他想去寶蓮寺、萬佛寺拜神，後來他說，得悉紫竹林庵被洗劫，專程來庵堂捐款。釋樂道感謝其善心，開心道：「可以整治白蟻、煲飯啦！」義工隊擔心釋樂道身懷巨款，恐又引起無良賊人垂涎，正想為她存入銀行，此時釋樂道弟婦蘇太前來探望，義工即安排專車載蘇太往大澳，把8萬元存入銀行，確保安全。義工隊見有近百年歷史的紫竹林庵堂頗為破落，電線殘舊，稍後將安排工人來維修，讓婆婆住得安心。上周六，有賊人登山，毆斃庵堂的看門犬，且撬開窗門入室洗劫，釋樂道當晚返回庵堂，目睹狗屍大驚，經點算後，原本放在和尚袋、餅乾罐及神台共101500元的善款及香油錢被盜去，無奈報案。警方將案件列作爆竊處理，交由大嶼山警區刑事調查隊跟進，暫仍未人落網。