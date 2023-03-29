港鐵按新機制加價2.3% 9成乘客加4毫或以下

港鐵據新修訂的票價調整機制，宣佈今年將加價2.3%，9成乘客車程的車費上調4毫或以下，預計6月生效。港鐵指，過去平均每年票價調整幅度，均低於同期通脹率，強調新機制已降低票價加幅。



政府昨午公佈最新運輸業名義工資指數為3.6%，代入港鐵最新的票價調整機制方程式，即：「0.5x去年12月綜合消費物價指數變動（2%）+0.5x去年12月運輸業名義工資指數變動（3.6%）—生產力因素（0.8%）+去年票價調整幅度轉撥（0.5%）—0.2%」，得出今年整體票價加幅2.3%。其中生產力因素中扣減的0.8%，與港鐵去年本地物業利潤逾100億元掛鈎；去年轉撥的0.5%加幅，是去年凍價延至今年；今年的0.2%加幅會延至明年實施。此外，過去延後加幅的2.85%，今年會一次性特殊減免1.2%，餘下1.65%亦延至明年。

田北辰：港鐵不會「加到盡」



港鐵香港客運業務總監楊美珍預料，今年度約9成乘客車程的車費上調在4毫或以下，強調過去3年港鐵面對疫情衝擊，新機制及特別安排已降低票價加幅。港鐵指，正計算個別車程票價的變化，完成所需行政程序後，會正式公佈新車費表及實施日期。



立法會鐵路事宜小組委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，港鐵去年賺逾百億，但仍加價，令市民失望。雖然過去0.6%的額外扣減，變成現時與物業利潤掛鈎的0.8%扣減，但減幅微不足道。同時，港鐵票價上調2.3%，較兩電及巴士申請的加幅少，但港鐵賺錢能力強，兩者難以直接比較。陳相信，本港經濟好轉，加上勞動力不足會拉高工資水平，港鐵可能進一步加價。他促請港鐵向市民提出額外一次性優惠及假日折扣，例如重推「程程3%車費扣減」等，抵銷加幅。



實政圓桌田北辰則認為，港鐵加價已顧及社會及經濟復甦步伐，只略高於通脹，並低於工資中位數升幅，強調除非市民承受力好轉，港鐵不會「加到盡」。



有市民無奈公共事業加價，認為︰「小市民沒話事權」；亦有市民表示，港鐵加幅較預期少，指巴士加幅更高。