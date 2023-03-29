旅監局開會改善內地團問題 會安排團友合適地方用餐

近日有多個內地平價旅團在土瓜灣一帶，造成阻街及滋擾居民問題。旅遊業監管局昨與業界開會商討改善，據了解，會要求入境團預約用膳，食飯時間不少於30分鐘；另旅遊巴落客後，要停在旅遊巴停車場停泊，不能到區內附近街道。



據報，接待內地團的餐廳承諾，會派人在行人路維持秩序，並安排團友一下車就入餐廳；有參與會面的區議員向傳媒說，旅遊巴落客後，必須離開，到停車場停泊，不能到區內附近街道；警方在一星期後嚴厲執法。亦有報道指，會研究其他地區尋找接待旅團的食肆；及研究與天星小輪合作，安排旅客在船上觀光時，亦可用餐。



旅監局行政總裁方安妮昨表示，會考慮要求團友輪候用餐期間，在旅遊巴上等候；對於有旅客在街頭「立食」兩餸飯，經了解後，當時有年長團友肚餓要求提早用膳，涉事代理商表明，不會再有類似情況。