新1期綠置居揀樓油塘高宏苑最搶手

新1期綠置居昨開始揀樓，以油塘高宏苑最搶手，開售20分鐘，高宏苑A座43樓20室「樓王」，及B座部份大單位已被迅速認購。揀樓人士主要選購大單位，不太滿意面積細單位。全日有83位家庭申請者揀樓，有80個單位成交，其中高宏苑有73個單位成交。



洪女士與奶奶到場揀樓，購入高宏苑B座28樓單位，她希望當局能推售更多大單位，因香港地少人多，「住大啲，人都開心啲。」3個項目包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑及馬鞍山錦柏苑，共提供4693個單位。