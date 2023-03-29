警方調查顯示，該名被捕女子涉嫌多次透過不同社交平台持續發佈具有煽動意圖的訊息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨、帶有口號、鼓吹香港獨立、煽動武力對抗及侮辱國旗和國歌等。消息指，被捕者為家庭主婦，曾在其Twitter帳戶中多次發文，當中涉及港獨及仇警言論。
警國安處拘主婦涉鼓吹港獨
警方調查顯示，該名被捕女子涉嫌多次透過不同社交平台持續發佈具有煽動意圖的訊息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨、帶有口號、鼓吹香港獨立、煽動武力對抗及侮辱國旗和國歌等。消息指，被捕者為家庭主婦，曾在其Twitter帳戶中多次發文，當中涉及港獨及仇警言論。
香港首位亞巡賽冠軍 感謝父母球會支持 許龍一：每天進步1% 力求英國高球賽創佳績
香港球手許龍一周日在粉嶺高球場一戰成名，勇奪第一屆國際都會高爾夫球錦標賽冠軍，既是首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，也是首位華人躋身英國高爾夫球公開賽。這位體壇新星接受本報專訪，強調過去一周「夢想成真」，...
2023-03-29
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大談2015年「習馬會」 馬英九訪南京籲兩岸同心振興中華
正在內地訪問的台灣前領導人馬英九，昨晚在南京與江蘇省委書記信長星會面，期間談及2015年在新加坡與中共總書記習近平的「習馬會」，形容與「習先生」見面後，特別希望兩岸可建立互信，避免戰爭。馬英九昨亦參觀...
2023-03-29
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美田納西州校園槍擊案 跨性別槍手開殺戒釀6死
美國田納西州府納什維爾發生校園槍擊案，1名28歲跨性別槍手闖入當地私立基督教小學「聖約學校」亂槍掃射，造成3名9歲學童、2名分別60及61歲的教師，及1名61歲監護人死亡。槍手犯案時手持2支步槍及1支...
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KOKO MARE周六首輪發售138伙
新盤推售不停步，市區多個全新盤以接力方式推售。由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE連日收票理想，昨公佈首輪銷售安排，定於本周六（4月1日）首輪推售138伙。KOKO MARE自開價後，市場反應理想...
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阿里擬重組成6大部門 未來可望獨立上市
阿里巴巴（9988）宣佈構建「1+6+N」組織變革，擬將阿里重組為6個業務部門，包括阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數碼商業，以及大文娛業務集團及多間業務公司。首席執行官張勇表示，未來具...
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全息影像活現球王接棒 美斯像揭幕
新任世界盃冠軍阿根廷於周一繼續大開派對，在巴拉圭出席由南美洲足協主辦的慶祝典禮。兩大已故球王比利和馬勒當拿更以虛擬形式登場祝賀美斯，之後美斯為自己1:1新銅像揭幕，並獲頒權杖，象徵新一代球王登基。阿根...
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CHILL CLUB頒獎禮入圍名單揭盅 MIRROR19項提名 硬撼ERROR
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮將於5月7日在亞博館舉行，昨日MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）、謝安琪、保錡、許廷鏗及COLLAR隊長沈...
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辛正兒 - 許龍一亞巡高球賽封王香港國際地位大升呢｜社論
香港年輕球手許龍一，在首屆國際都會高爾夫球錦標賽力壓群雄，勇奪冠軍，成為首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，亦是首位港人取得英國公開賽的入場券，其非凡成就，與幕後力挺他的香港哥爾夫球會大有關係。許龍一接受本...
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仲達 - 幸運勝駒 放出就掂｜頭號目標
第三場五班一八○○米泥地。泥地賽是偏向利中前置的賽程，所以博前領、前置型馬，經常有意外收穫。不過若以三甲穩健的角度計，前領型馬又不及中前置型馬，原因是前領跑法較易被針對，尤其是中距離，一些沒太大競爭力...
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