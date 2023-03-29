警國安處拘主婦涉鼓吹港獨

警方國安處昨下於西區採取執法行動，拘捕一名48歲女子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。



警方調查顯示，該名被捕女子涉嫌多次透過不同社交平台持續發佈具有煽動意圖的訊息，內容涉及煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨、帶有口號、鼓吹香港獨立、煽動武力對抗及侮辱國旗和國歌等。消息指，被捕者為家庭主婦，曾在其Twitter帳戶中多次發文，當中涉及港獨及仇警言論。