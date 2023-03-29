鄭雁雄首赴政總開講兩會精神

中聯辦主任鄭雁雄昨午到政府總部出席「學習全國兩會精神座談會」，是他出任以來首次踏足政府總部開講。據了解，鄭雁雄提到「六個全面」，包括全面準確落實「一國兩制」，全面支持特區政府依法管治等。



特首李家超、多位政府司局長、行政會議成員、立法會議員等都有出席。有與會人士引述鄭雁雄指出，中聯辦的主要角色是聯絡聯繫服務、落實中央決策、諮詢和凝聚全港各界、安居樂業、協助政府落實工作。



鄭又提到，中聯辦的「六個全面」工作，包括全面準確落實一國兩制，要「一國」不忘「兩制」，「兩制」不忘「一國」；全面支持特區政府依法管治；全面加強維護國家安全等；亦提及全方位國家安全最高原則，愛國愛港力量要團結，壯大融入國家發展大局。與會人士又提到，李家超在會上以普通話發言，鄭雁雄則用廣東話。