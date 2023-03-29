鄭雁雄首赴政總開講兩會精神

特首李家超、多位政府司局長、行政會議成員、立法會議員等都有出席。有與會人士引述鄭雁雄指出，中聯辦的主要角色是聯絡聯繫服務、落實中央決策、諮詢和凝聚全港各界、安居樂業、協助政府落實工作。
鄭又提到，中聯辦的「六個全面」工作，包括全面準確落實一國兩制，要「一國」不忘「兩制」，「兩制」不忘「一國」；全面支持特區政府依法管治；全面加強維護國家安全等；亦提及全方位國家安全最高原則，愛國愛港力量要團結，壯大融入國家發展大局。與會人士又提到，李家超在會上以普通話發言，鄭雁雄則用廣東話。
香港球手許龍一周日在粉嶺高球場一戰成名，勇奪第一屆國際都會高爾夫球錦標賽冠軍，既是首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，也是首位華人躋身英國高爾夫球公開賽。這位體壇新星接受本報專訪，強調過去一周「夢想成真」，...
2023-03-29
正在內地訪問的台灣前領導人馬英九，昨晚在南京與江蘇省委書記信長星會面，期間談及2015年在新加坡與中共總書記習近平的「習馬會」，形容與「習先生」見面後，特別希望兩岸可建立互信，避免戰爭。馬英九昨亦參觀...
2023-03-29
美國田納西州府納什維爾發生校園槍擊案，1名28歲跨性別槍手闖入當地私立基督教小學「聖約學校」亂槍掃射，造成3名9歲學童、2名分別60及61歲的教師，及1名61歲監護人死亡。槍手犯案時手持2支步槍及1支...
2023-03-29
新盤推售不停步，市區多個全新盤以接力方式推售。由會德豐地產發展的藍田KOKO MARE連日收票理想，昨公佈首輪銷售安排，定於本周六（4月1日）首輪推售138伙。KOKO MARE自開價後，市場反應理想...
2023-03-29
阿里巴巴（9988）宣佈構建「1+6+N」組織變革，擬將阿里重組為6個業務部門，包括阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數碼商業，以及大文娛業務集團及多間業務公司。首席執行官張勇表示，未來具...
2023-03-29
新任世界盃冠軍阿根廷於周一繼續大開派對，在巴拉圭出席由南美洲足協主辦的慶祝典禮。兩大已故球王比利和馬勒當拿更以虛擬形式登場祝賀美斯，之後美斯為自己1:1新銅像揭幕，並獲頒權杖，象徵新一代球王登基。阿根...
2023-03-29
ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》音樂頒獎禮將於5月7日在亞博館舉行，昨日MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（AK）、謝安琪、保錡、許廷鏗及COLLAR隊長沈...
2023-03-29
香港年輕球手許龍一，在首屆國際都會高爾夫球錦標賽力壓群雄，勇奪冠軍，成為首位港人在亞洲巡迴賽分站封王，亦是首位港人取得英國公開賽的入場券，其非凡成就，與幕後力挺他的香港哥爾夫球會大有關係。許龍一接受本...
2023-03-29
第三場五班一八○○米泥地。泥地賽是偏向利中前置的賽程，所以博前領、前置型馬，經常有意外收穫。不過若以三甲穩健的角度計，前領型馬又不及中前置型馬，原因是前領跑法較易被針對，尤其是中距離，一些沒太大競爭力...
2023-03-29