播錯國歌事件冰協：已就事件提方案

世界冰球錦標賽早前發生播放國歌出錯事件，香港冰球協會昨日指，在提交予港協的報告中，已提出方案，要求未能在現場核實國歌時，球員暫不進場，亦希望各體育總會跟隨做法。特首李家超強調，任何檢討措施都不可影響運動員的訓練及參與賽事。



冰協指出，對於接受相應後果是「預料之內」，強調並無迴避責任，亦有就事件致歉。特首李家超指，文化體育及旅遊局將會與港協暨奧委會，檢討事件及採取措施，所有體育組織領導層，如沒有做應做的事，應該被問責。