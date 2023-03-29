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搵快錢9次搶劫涉款逾200萬 8人囚48至61月

2023-03-29 列印
■9人昨在高等法院承認8項搶劫罪及2項企圖搶劫罪。
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9名年齡介乎14歲至30歲的男子，為求賺快錢，於2019年11月至2022年2月期間，先後在街上、遊戲機舖、石油店、油站等9個不同場合，持刀行劫15人，劫去逾200萬元。9人昨在高等法院承認8項搶劫罪及2項企圖搶劫罪，其中8人判入獄4年至5年1個月不等。

有被告在警誡下表示，在機舖認識一名男子，要求他聯同他人行劫，事後便會獲得報酬。

暫委法官胡雅文指，眾被告持武器入侵處所，甚至用刀威嚇事主交出財物，但考慮到他們及早認罪，且部份人曾協助警方調查，最終判其中8人入獄4年至5年1個月不等。
1少年待索勞教報告

另為餘下1名於案發時16歲的男子，索取勞教中心報告，押後至4月14日作求情及判刑。
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