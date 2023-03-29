香港上游開發定位清晰 黃錦輝：高端專才與技工須兼備

■有港商放棄生產口罩，轉向其他地方購入口罩。

近10年，香港政府提出再工業化，2015年更成立創新及科技局（現為創新科技及工業局），足見政府對此十分重視。中文大學工程學院（外務）副院長兼立法會議員黃錦輝認為，現時香港的定位在工作生產線的上游，目標是可行的，而過去10年培育本地人才方面亦漸見成效，但在招攬人才及技術人員方面，港府仍有進步空間。黃錦輝指隨着近年大灣區規劃，現時本港冀望上游工作，即技術開發等，留在本港，而中下游工作，如嘗試應用技術於產品之中，則會交到其他大灣區城市。他認為，只要兩地做好相關配合，此方向絕對可行。應降門檻吸「藍領」技工不過，發展創科工業需要大量人才、技術人員。黃錦輝認同，「人才永遠都唔夠」。他認為港府現時「搶人才」政策有其必要，但似乎有些「仙女散花」。他建議「高端人才通行證」應該更聚焦港府提出要聚焦發展的產業，同時亦應下放門檻予「藍領」技工、工程師。他又建議港府可推行「模糊邊界」，讓內地人員可以「朝早嚟，夜晚返去」形式，通勤中港兩地工作，以用盡大灣區「一小時生活圈」的優勢。至於培育本地人才方面，港府自2014年推行「STEM」教育，近來亦開始收效，現在已多了不少學生投身創科，2020年本港的創科公司數目，比2015年高出近八成。不過，黃錦輝希望更多學生未來可以北上實習培訓，得到更多實戰經驗，為未來做好準備。此外，中科興業董事總經理潘焯鴻指出，疫情時港商的「口罩工業」預視了本港發展創科或要面對的困難。潘指，疫情期間不少港商都投資口罩事業，紛紛購入口罩機製作口罩，但原來香港並沒有技工懂得裝嵌口罩機。許多廠房最後在安裝時出錯，導致生產良率或效率低下。有港商甚至放棄自行生產口罩，轉向國內或其他國家購入口罩轉售。他坦言，這場「口罩之亂」反映了香港推行創科工業可能要面對的兩大難處：一，香港人重視學歷，少人願意成為「落手落腳」的技工；二、香港人過於「靈活」，當一門生意稍見失敗，便會立即放棄，轉尋其他方法，以致無法發展自己的工藝技術。潘認為，港府提出要先進生產、發展創科等，其實方向正確，但坦言現時本港仍有許多條件未成熟，政府還要加把勁。工業創新路 系列之5