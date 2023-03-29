■《東周刊》「香港服務大獎 2023」頒獎典禮圓滿舉行，多間企業、機構及名人齊獲殊榮。

由《東周刊》主辦的「香港服務大獎 2023」頒獎典禮，昨午假會展中心圓滿舉行，經讀者網上投票及評審委員會評鑑後，一共有37間得獎企業。擔任主禮嘉賓的財政司副司長黃偉綸表示，大獎對服務界有特別意義，又透過近期活動的成績，指出「未來的形勢大好」，盼望服務業跟政府攜手並肩，帶領香港再創新高峰。黃偉綸致辭時，感謝《東周刊》連續19年舉辦服務大獎，是對一眾企業維持服務質素努力的認可。他笑言，自己服務廣大市民，都是屬於服務界：「去年10月政府開始推廣『你好香港』，其中一個原因是要說好香港故事，除了宣傳外，亦希望吸引人親身來到香港，感受我們的活力、朝氣。」他提到近期活動：「巴塞爾藝術展畫廊非常熱鬧，有畫廊負責人指回復全盛時期的八成生意；上周舉行的『裕澤香江』有逾400位家族辦公室負責人、香港政商界參與，氣氛熱烈；近日更加誕生60多年來首位獲得參加四大滿貫之一『英國公開賽』參賽資格的高球手許龍一。再好的服務都要有客人，未來形勢大好，盼望大家同政府攜手並肩，再創新高峰。」得獎名單刊於《星島日報》他又分享提供優質服務的心得：「服務人家就是服務自己，我把每天工作視作做義工，即是不是為薪酬，而是做到自己想做的事，享受當中的樂趣，例如推動簡約公屋時落區，感受到市民的期盼，又例如建設社區隔離設施，前線工友覺得是為社會服務。」他盼望一眾服務業界能夠保持服務的初心，有人會因你的服務而快樂，就是大家不斷向前的動力。各得獎機構管理層代表及公益榮譽大獎得主均出席領獎，得獎名單於今日出版的《東周刊》及《星島日報》公佈。今年獎項共分為「繁榮經濟」、「優越生活」、「溫情洋溢」、「豐衣足食」及 「特別表揚獎項」五大組別，以表揚具出色表現的機構及品牌，對香港整體經濟、個人時尚品味、家庭生活需求及優質飲食方面所作出的努力和貢獻。為鼓勵持續提供優質服務的機構，今年仍然設有「傑出榮譽大獎」，以表揚連續五年獲得服務大獎的品牌。另外，現場公佈「公益榮譽大獎」及「特別嘉許大獎」，分別由「港鐵公司」獲選「企業責任大獎」、「新鴻基地產」獲選「可持續發展企業大獎」、「華懋集團」獲選「社會共益大獎」、「AIA」獲選「展愛同行抗疫大獎」；「奧比斯香港」獲選「慈善機構大獎」，而藝人黎諾懿當選「慈善之星」。