勞動人口萎縮 建造運輸旅遊業等重災 輸入外勞擬放寬 飲食業料招2000新血

建造業

飲食業

本港勞動人口萎縮，各行各業缺人，尤其是建造業、公共運輸業、飲食業等。據悉，當局正考慮毋須經勞顧會審批，准許建造業及運輸業輸入外勞，名額逾一萬個，最快下半年推出，同時考慮擴至飲食業及旅遊業。有飲食業僱主透露，他聽聞當局或放寬輸入2000名餐飲業外勞。據悉，當局正考慮參考社會福利署的院舍輸入照顧員的特別計劃，准許建造業及運輸業輸入外地勞工，名額或逾一萬個，最快下半年推出，預期外勞最快可於年底到港。據悉，當局同時考慮是否擴至飲食業及旅遊業。包括部長廚師等按現時勞工處的補充勞工計劃，僱主要就申請職位先在本港公開招聘，以測試有否本地工人可填補空缺，之後勞顧會會作出建議，政府再作批核。而按輸入照顧員特別計劃，院舍僱請輸入嚴重短缺的照顧員，毋須勞顧會審閱，改由專責小組以先到先得方式審批。香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報指，近期政府曾與業界商討輸入外勞計劃。據他了解，計劃將容許飲食業輸入2000名前線人員，包括部長級人員、廚師等，將於短期內落實。他對有關計劃表示歡迎，希望計劃未來可擴大至基層員工，相信會對業界幫助更大。港九勞工社團聯會副主席、勞顧會勞方代表譚金蓮表示，勞顧會成員對有關消息感到愕然及驚訝，指政府很久沒有與勞顧會討論人力資源政策，會主動聯絡政府官員了解。她提到，輸入勞工消息一出，收到許多工友轉發，擔心被「搶飯碗」。另一勞方代表、工聯會林偉江指，正向政府了解詳情，但重申在未完善本地前線工友待遇和工作環境前，不應貿然輸入外勞，又強調即使萬不得已需要外勞，勞顧會應有把關角色。立法會議員、勞聯主席林振昇則要求政府盡快交代更多詳請，包括會否設「日落條款」，當某些行業人手回升時，便停止輸入外勞。建造商會會長林健榮指，業界缺人情況已久，持續影響未來的工程進度，短期內要面對現實，「一定係輸入工人」。昨日立法會大會上，勞資雙方就本港人力資源爭議，火藥味濃。工聯會理事長兼立法會議員黃國引用數據，指本港勞動人口參與率，一直較新加坡、南韓及澳門等地低，促請政府完善人力資源規劃，發掘和釋放潛在勞動力，引起自由黨主席邵家輝不滿。邵家輝直指數據不恰當，未能反映實況，隨後又指：「澳門40萬人，15萬人係外勞，香港得5200人，行行都請唔到人，你仲話年中先至搞（人力資源推算），咁點搞啊而家」。航運交通界易志明則指：「業界好擔心，業界差5萬人，局方到時建議輸入1000，應酬一下，於事無補。有無可能再加快內部程序？」孫玉菡：適時交代勞福局局長孫玉菡回應指，各政策局，尤其是發展局、運輸及物流局已盡最大努力，盡早完成工作，當局提出年中或之前完成推算。發展局回應查詢指，局方目標在年中或之前完成評估建造業人手現況，提出應對策略，適時交代。另外，港鐵學院表示，業內人才緊絀，急須培養新鮮血液。學院指，去年共招收100名學生，文憑及高級文憑課程計劃招收200人，16年成立至今已有329名畢業生，當中有60名學員畢業後加入港鐵。