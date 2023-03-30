交通銀行（香港） 助力大灣區發展 與客戶共創商贏

■交通銀行(香港)奪得《頭條No.1大獎2022 》「大灣區銀行服務」獎項。

■憑藉交通銀行「交銀灣通」的品牌理念，交通銀行(香港)開展全方位的跨境理財服務，為大灣區生活注入新活力。

■交通銀行（香港）在跨境理財上擁有領先及獨特的優勢。

■「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，為香港及內地個人客戶提供在櫃台外的一站式自助開戶服務。

■交通銀行（香港）客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄。

交通銀行（香港）手機應用程式Google Play和Google Play標誌是Google LLC.的商標。Apple和Apple標誌是Apple Inc. 在美國和其他國家或地區註冊的商標。App Store是Apple Inc. 在美國及其他國家或地區註冊的服務商標。

交通銀行(香港)有限公司（下稱「交通銀行(香港)」，傳承百年交行的優勢稟賦，秉持「一個交行，一個客戶」的服務理念，積極發揮自身財富管理特色服務優勢，透過金融科技帶來業務及技術創新，為客戶打造涵蓋理財、投融資、保險、養老等為一體的綜合化財富管理服務。在消費、理財、置業等方面為客戶提供全方位的跨境財富管理服務，助力大灣區生活圈建設，為大灣區生活注入新活力。跨境業務創新超越 財富管理貫通兩地交通銀行（香港）憑藉總行在內地及香港豐富的金融服務經驗及龐大的網點覆蓋，多年來在跨境理財上擁有領先及獨特的優勢，為客戶提供全方位的產品及財富管理服務。為配合客戶的跨境理財及資產配置需求，交通銀行（香港）提供存款、資產融資、按揭、網上實時交易等服務，聯動境內外資源，使客戶在兩地均可得到尊貴理財服務，讓客戶資產發揮最大價值。交通銀行（香港）成為首批獲准開辦「跨境理財通」業務的銀行之一，與交通銀行在灣區內的廣東、深圳、澳門三地分支機構通力協作，向大灣區居民正式推出「跨境理財通」服務。交通銀行（香港）「跨境理財通」業務秉承集團經營優勢，在積極研判境內外投資環境、客戶需求、產品結構的基礎上，不斷創新跨境服務理念，為大灣區客戶提供優質的產品及服務體驗。通過一站式線上服務，為灣區居民的多元化資產提供高效、便利、專業的綜合跨境理財創新體驗。隨著大灣區經濟日益發展，香港居民在內地投資日益增長，配合客戶資金流通需求，交通銀行（香港）推出「房達通」內地物業貸款服務，向香港居民提供跨境抵押貸款的服務，目前可接受深圳、廣州、珠海及中山等地指定房地產作抵押，並提供特優內地物業按揭貸款計劃，為有意於大灣區置業或內地指定城市現契物業抵押貸款的客戶提供更大財務彈性，滿足客戶不同理財需要。手機網銀跨境轉賬快捷穩妥往返兩地的客戶可在綁定內地借記卡賬號後，透過流動電話或網上銀行查詢內地及香港的賬戶餘額及交易紀錄﹑轉賬至交通銀行內地分行的同名儲蓄賬戶等，靈活調配日常跨境資金。客戶可透過關注交通銀行(香港)的微信公眾號，收取存款戶口交易通知，使理財資訊盡在掌握。此外，「交銀智易通」服務結合實體網點及網上銀行服務，為香港及內地個人客戶提供在櫃台外的一站式自助開戶服務，客戶可即時辦理開立存款、支票、定期、個人網上及電話銀行賬戶、申請借記卡等。支持多種方式移動支付 方便跨境消費配合國家大灣區的發展策略及為客戶帶來更便捷的「一小時生活圈」體驗，交通銀行（香港）推出多項服務，助客戶輕鬆解決跨境理財、消費、生活的繁瑣問題，讓跨境生活更輕鬆自在。交通銀行（香港）特別推出一系列大灣區特色業務，其中交通銀行獨家電子優惠平台「買單吧」，可為客戶搜羅一系列著名食府優惠，覆蓋範圍更遍佈廣州、深圳、中山、珠海等。另外，交通銀行（香港）借記卡及信用卡同時支援銀聯「雲閃付」APP綁卡，客戶可跨境香港及內地輕鬆支付。隨著香港居民在內地生活需求日益增長，配合客戶資金流通需求，交通銀行（香港）會繼續透過創新產品及服務，靈活配合客戶跨境理財及資產配置需要。展望未來，交通銀行（香港）會積極配合「國家所需、香港所長」策略，抓緊眼前大灣區建設的巨大機遇，著力推動金融科技發展和數字化轉型，加強跨境金融創新，以更加積極有為的姿態助力大灣區發展，與客戶共創商贏，為香港經濟和社會發展做出貢獻，發揮香港國際金融中心優勢。網頁：www.hk.bankcomm.com投資涉及風險。有關產品及服務須受有關條款及細則約束。借定唔借？還得到先好借！交通銀行(香港)有限公司(於香港註冊成立的有限公司)