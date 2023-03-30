海陸空全港演練 ﻿駐港部隊三軍巡邏﻿

■解放軍駐港部隊日前組織今年首次三軍聯合巡邏。

■特戰小隊搭乘直升機進行空中機降，並對模擬事發地域及周邊山林進行搜索排查。

解放軍駐港部隊日前組織今年首次三軍聯合巡邏，通過實戰化及對抗性的拉動演練，進一步檢驗示提升陸海空三軍聯合行動能力。今次重點演練海上攔截查證、搜剿排查、戰場救護、應急搶修等課目。解放軍駐港部隊表示，今次重點演練海上攔截查證、搜剿排查、戰場救護、應急搶修等課目。海軍艦艇搭載特戰小隊，聯同空軍直升機組成聯合編隊，在目標海域，攔截模擬可疑船隻，特戰小隊搭乘直升機進行空中機降，並對模擬事發地域及周邊山林進行搜索排查，殲滅滲透敵人。陸上機動梯隊其後從新田軍營出發，繞新界、九龍、港島展開巡邏，再與直升機編隊會合，開展陸空聯合巡邏，過程中，特戰、艦艇及雷達等多個兵種按照實戰化要求，採取紅藍對抗等方式。演練已事先通報特區政府有關部門。