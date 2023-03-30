九巴突失控撞水馬無人傷

■巴士直撞水馬後停定，水馬被撞爆後，激射出水花至數米高。

繼日前有九巴在呈祥道炒壆傾側後，再有巴士失控剷壆撞欄意外。一輛69X九巴昨午沿天水圍天福路往天耀邨方向行駛，至近聚星樓對開突然失控，先剷上路中石壆撞毁欄杆，再越壆衝至對面馬路，再直衝路邊水馬後停定。巴士直撞水馬後停定，水馬被撞爆後，激射出水花至數米高，最終全車人有驚無險。巴士男車長報稱頸痛不適，獲救護車到場治理，車上乘客則無恙，再轉乘其他巴士離開。