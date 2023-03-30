巴士直撞水馬後停定，水馬被撞爆後，激射出水花至數米高，最終全車人有驚無險。巴士男車長報稱頸痛不適，獲救護車到場治理，車上乘客則無恙，再轉乘其他巴士離開。
九巴突失控撞水馬無人傷
巴士直撞水馬後停定，水馬被撞爆後，激射出水花至數米高，最終全車人有驚無險。巴士男車長報稱頸痛不適，獲救護車到場治理，車上乘客則無恙，再轉乘其他巴士離開。
勞動人口萎縮 建造運輸旅遊業等重災 輸入外勞擬放寬 飲食業料招2000新血
本港勞動人口萎縮，各行各業缺人，尤其是建造業、公共運輸業、飲食業等。據悉，當局正考慮毋須經勞顧會審批，准許建造業及運輸業輸入外勞，名額逾一萬個，最快下半年推出，同時考慮擴至飲食業及旅遊業。有飲食業僱主...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
結束南京行程往武漢 馬英九見湖北書記王蒙徽盼兩岸交流合作免戰爭
台灣前領導人馬英九到內地祭祖及交流第三日，昨午結束南京行程前往湖北武漢，並與湖北省委書記王蒙徽會面。馬英九表示，兩岸要交流合作，避免戰爭的風險，用交流來取代對抗，用協商取代衝突。馬英九早前亦在國台辦副...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
澤連斯基邀習近平訪烏
外交部：沒可提供的訊息烏克蘭總統澤連斯基接受訪問時，隔空邀請國家主席習近平到訪烏克蘭，表示：「我們準備好在這裏與他見面」。在北京，外交部發言人毛寧表示，沒有可以提供的訊息，強調在烏克蘭問題上，中國同包...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
瑜一乘勢加推平均呎價2.93萬
華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一IB期首輪「一炮沽清」，發展商添食推出IC期發售，過去周末推出首張價單後，昨日加推130伙，折實平均呎價29348元，並落實周日（4月2日）盡推首2張價單合共2...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
阿里擬重組急飆12% 港股漲407點重上2萬
受阿里巴巴（9988）擬重組急飆12%帶動，恒指重上2萬點收市，報20192點，升407點，成交金額增至1464億元。內媒報道，阿里巴巴首席執行官張勇在阿里內聯網發佈的影片表示，希望阿里未來能夠長出若...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
沙士菲重拾射門鞋 轟炸防衛者
阿甲三哥防衛者，周四主場對第10位的沙士菲。主隊排名雖然較高，但鋒線最近鬧入球荒，導致連續三輪聯賽不勝，狀態不及回勇的客軍。而沙士菲鋒線點點開花，一對箭頭奧蘇利奧和祖利安費蘭迪斯最近重拾射門鞋，今仗勢...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
反駁「消費」風波 強調冇做錯嘢 驚爆有圈中新對象
COLLAR成員Winka（陳泳伽）單飛出新歌《一手造成》，歌曲內容是向前度道歉，Winka講到明主人翁是去年6月分手，拍拖6年的歌迷會會長Calvin Tam，因而被網民轟「消費」前度，Winka難...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 放寬輸入外勞應急需 設落日條款保本地工｜社論
香港失業率偏低，勞動市場人力緊張，加上移民潮和人口老化，還有多了年輕人持續求學或以兼職為生，各行業都請更難，負面效應呈現。例如，的士業難以招募新人，司機年齡平均50多歲，不少更年逾七旬；近日數宗車禍，...
2023-03-30
- 李純恩 - 遲到半月的春雷｜好好過日子
- 林月庭 - 粵菜之巔｜甘美人生
- KellyChu - 與美國人氣品牌HEY CLAY合作 惠康推創意黏土 誘孩子愛蔬果｜Executive日記
- KellyChu - 星光大道霹靂舞巡遊 向4巨星致敬｜Executive日記
- 黃麗君 - 美國以小人之心度君子之腹｜中環High Tea
- 盧永雄 - 香港保持普通法制度的焦點｜巴士的點評
- 方致勝 - 攜社營步入數碼未來｜商得益彰
- Jacky哥 - 香港國際錢幣展銷會暨 古董錶交易會將於四月中舉行｜企業熱話
- Jacky哥 - J's Bar Bistro為 FairBreak女子T20邀請賽」創作Sampler Combo｜企業熱話
- Jacky哥 - 綠楊坊40周年推出「四重至激賞」｜企業熱話
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
羅富全全泥三寶夠爽
昨晚舉行今季第二次全泥地夜賽，羅富全憑「爽快」、「年少有威」和「順勢而飛」包辦三寶，後上成為練馬師王。至於蔡明紹、蘇兆輝和田泰安都起孖，而前者有兩席亞軍，最終成為騎師王。 昨晚全泥夜賽大利一檔，...
2023-03-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6