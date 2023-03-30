美麗華旅遊與瑞士國家旅遊局及The Mira Hotel合作 保護環境•推動綠色旅遊•瑞士駐香港總領事館全力支持

「世界文化遺產」阿萊奇冰川

「環保小鎮」米倫

黃金快車由茵特拉肯前往琉森

美麗華旅遊與瑞士國家旅遊局及瑞士國際航空公司合作，推動可持續發展之旅遊產品，並在瑞士駐香港總領事館支持下，攜手呈獻【瑞士10天動感假期】，讓大家從旅遊中感受綠色生活。The Mira Hotel亦為保護環境出一份力，節約使用地球資源，減低碳排放。綠色旅遊是保護環境的旅遊新模式，旅遊之餘亦能維護自然環境與當地生態，減低遊客對自然景區的影響，讓旅遊可持續發展。瑞士優美的自然景觀和綠色生活態度令人嚮往，戶外旅遊配套完善。遊客可以親身近距離感受大自然，體驗當地綠色旅遊文化。美麗華旅遊【瑞士10天動感假期】獲瑞士國家旅遊局認可及推介之可持續發展旅遊產品，旅程中特別安排單車遊、健步行暢遊環保小鎮，更會乘坐火車穿越美麗山峰，近距離欣賞瑞士優美風景，入住瑞士國家旅遊局認可的環保酒店，安排湖邊野餐。旅程會前往貝林佐納「世界文化遺產」格朗德城堡，安排單車遊走舊城區。前往瑞士著名溫泉城市洛加伯特，享受地道溫泉浴。乘吊車登上「世界文化遺產」阿萊奇冰川，乘坐纜車與齒軌列車登上少女峰及健步行艾格小徑，暢遊充滿阿爾卑斯風情的「環保小鎮」米倫。另外亦會健步行巴克湖及湖邊野餐，乘坐黃金快車由茵特拉肯前往琉森，沿途欣賞群峰、峽谷、湖泊等優美風景。入住有瑞士國家旅遊局認可的環保酒店。選乘瑞士國際航空公司-第一間使用可持續航空燃料(SAF)的商業航空公司，為了盡可能節約使用地球資源並減少二氧化碳排放，瑞士國際航空為自己設定了兩個生態目標: 2030年將其二氧化碳排放量從2019年的水平減半，並希望到2050年實現二氧化碳淨零排放。瑞士國際航空公司致力達成可持續發展目標，讓旅行變得可持續並為社會創造持久價值，為綠色飛行作出貢獻。瑞士國際航空與美麗華旅遊一起推出可持續發展的旅行團，希望更多香港人能夠接觸和認識可持續性旅遊。為鼓勵客人實踐綠色旅遊，為保護環境出一份力，出發時凡自備水樽，可獲Mira Dining $200現金劵，於美麗華集團旗下餐廳使用。美麗華旅遊亦會由是次瑞士團開始，再推廣至其他國家，鼓勵所有客人旅程時自發性攜帶水樽添水，代替購買即棄膠樽裝水，建立綠色生活習慣。若然計劃成功，估算每年可減少消費數以百萬計即棄膠樽。美麗華旅遊總經理李振庭表示：「今次好開心可以同瑞士國家旅遊局及瑞士國際航空公司合作，並獲瑞士駐香港總領事館支持，為綠色旅遊出一份力。瑞士的交通配套非常完善，鐵路貫通全國，擁有多條觀景列車線，亦有多條單車徑和行山徑，讓遊客可以不同方式欣賞瑞士的湖光山色。結合環保及旅遊，希望客人能夠全身全心地體驗到瑞士最原始的自然風光，享受綠色旅遊。更重要是旅程後可以領略到環保的重要性。」【瑞士10天動感假期】EWST10「世界文化遺產」聖加侖修道院、聖莫里茲、「環保小鎮」米倫、少女峰、巴克湖健步行、單車遊走~貝林佐納舊城區、「世界文化遺產」阿萊奇冰川、洛加伯特高山溫泉、乘坐黃金快車、茵特拉肯、琉森、蘇黎世選乘瑞士國際航空成團出發：5月3日熱門出發：6月7日, 7月15,19日, 8月12,16,30日, 9月13,23,25日團費：$26999起 (網上價)行程及報名：https://bit.ly/3gRewvs報名熱線：8200 2299牌照號碼：352742