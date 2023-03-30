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瑪嘉烈爆發甲型流感 1死1危殆

2023-03-30 列印
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瑪嘉烈醫院（圖）爆發甲型流感病毒群組，該院1個病房3名長期病患人士，出現呼吸道感染症狀，經檢測均對甲型流感病毒呈陽性反應，其中2人分別危殆及嚴重，1人因自身疾病離世。

涉事病房為荔景大樓內科及老人科1個男病房，3名年齡介乎72歲至94歲的長期病患感染甲型流應。

院方已根據既定指引加強感染控制措施。
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