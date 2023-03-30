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70個「企業對企業展覽」全回歸會展

2023-03-30 列印
■梅李玉霞（中）表示，有藝廊在第一日就售清所有藝術品。
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香港踏上復常之路，香港會議展覽中心董事總經理梅李玉霞表示，疫情前會展全年約舉辦110個展覽，其中有70個屬於企業對企業的展覽活動，全在本年度回歸；近期的珠寶展、Art Basel反應熱烈，現場人頭湧湧，貴價品都被搶購，她聽聞Art Basel有藝廊在第一日就售清所有藝術品。

會展今年迎來35周年，在11月會舉辦大型慶祝酒會，邀請各界人士參與，也會舉辦關愛活動，宴請基層。
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