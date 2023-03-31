李煜堂父子 電影《十月圍城》原型人物 廢紙驚見辛亥革命義士簽名

李煜堂

李自重

馮自由

香港對近代中國發展，有舉足輕重的影響，近日一堆「廢紙」足以證明。一間拍賣行鑑賞家購入一堆舊文件，發現內有乾坤，包含香港富商李煜堂父子和女婿三人簽署的商業文件，當中有買入民國政府發行的鐵路股份，支持中國基建發展，而三人與孫中山關係密切，出錢出力協助孫中山完成辛亥革命，推翻滿清政府。李煜堂父子是電影《十月圍城》中李玉堂及兒子李重光原型。有歷史學者認為，香港是辛亥革命的策發地，迄今本港革命烈士遺下的文物，已十分罕見，今次發現極具歷史價值。中環普藝拍賣行日前收到一堆民國時期的舊商業文件，其中有商辦廣東新甯鐵路股份簿、商業合同及信件等等。據悉，賣家從事舊物買賣生意，為該行熟客，常把舊物拿去拍賣行鑒定寄賣。他以為這堆文件沒啥特別，只是一堆「商業廢紙」，但經拍賣行文物專家細看後，文件屬香港「革命商人」李煜堂一家所有，有齊李煜堂（1850-1936年）、兒子李自重（1883－1971年）和女婿馮自由（1882－1958年）的手書及親筆簽名。十九世紀末、二十世紀初期，三人從商之餘，以香港為據點，協助孫中山策動中國南方的革命活動，直至1911年爆發辛亥革命，推翻滿清政府。「革命商人」李煜堂一家所有本報專欄作家、歷史研究者何明新指出，香港與辛亥革命有千絲萬縷的關係，多次武裝起義都在本港策劃，許多革命先烈在港留下足跡，甚至以香港為家。但與他們有關的文物非常少見，就算是本地博物館，藏品也不多，強調該批文物極具歷史價值。其中有幾十本鐵路股份簿，註明李煜堂向當時廣東省廣州政府購買多少鐵路股票，例如在其中一頁註明李氏「認股壹佰份 銀伍佰大圓正」。嶺南大學歷史系教授劉智鵬指，「李煜堂並非普通商人」，他生於廣東僑鄉台山，年輕在廣州習醫，後來港經營藥材生意。甲午戰爭後，李深知中國必須創興現代產業，於是投資電力、麵粉、保險等行業。經商致富，李心懷家國，將兒子李自重送到日本學習富強之道。李自重赴日後，追隨孫中山加入同盟會，1905年與同在日本的妹夫馮自由，奉孫中山之命，回港成立同盟會分會，李煜堂慨然加入，結果父子女婿三人一齊投身革命。1906年，同盟會宣傳機關《中國日報》經費不足，李煜堂斥資買下報社，任命馮自由主理報務，宣揚革命思想，策動多次起義。直至辛亥革命成功，三人才淡出政壇。何明新認為，今次發現的文物，最具價值是同時落有馮自由、李自重簽名的商業合約，「內容係乜唔重要，難得係同時有齊兩個人嘅簽名。」劉智鵬亦同意該判斷，因「馮自由嘅簽名真係好少見」、「呢啲文物逐步出土，真係好重要，有助我哋更了解辛亥革命史。」普藝拍賣行將於4月29日拍賣該批文物。值得一提是，在2009年上映的電影《十月圍城》（小圖）中，香港富商李玉堂及其兒子李重光，原型即分別是李煜堂和李自重。