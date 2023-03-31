管制內地團措施起效 街頭有序旅客滿意

內地旅行團逼爆土瓜灣及紅磡，旅遊業監管局與業界及食肆制定3項改善措施，昨日生效，旅監局派人到場視察。酒樓門外大排長龍、行人路逼滿人的情況不復見，而旅遊巴亦未有泊滿街道等客。有遊客認為，新安排的30分鐘用饍時間「好足夠」，食物「還可以」。



昨早近11時，土瓜灣崇安街的一間酒樓門外，放設了圍欄並有保安員駐守，旅客需在圍欄內進入酒樓，未見排長龍。有旅監局成員及警員到場巡視，旅遊巴需在落客後隨即離開，不可停泊。另一間位於土瓜灣道的酒樓，門外亦放置了鐵馬及圍起膠帶，團友抵達後便直接進入酒樓用餐，毋須排隊。現場所見，團餐為七餸一湯，包括蝦和叉燒等。酒樓後門處及附近公園則見有大量團友聚集等候上車，有人圍在一起吸煙，亦有團友離開食肆後到附近商店購藥。