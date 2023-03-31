警打擊葵青電單車拆牌違泊 拖走4架發12張告票

本報日前獨家報道，葵青區有人將電單車拆去車輛牌照，企圖扮作棄置車輛，逃避違泊告票。警方連日採取行動，葵青警區近日就重點打擊電單車拆牌違泊行動，拖走4架無展示行車證及車牌，並涉嫌阻塞道路的電單車，送往警察汽車扣留中心作調查。



人員亦共發出12張定額罰款告票，包括「停泊方式相當可能對道路造成不必要的障礙」、「沒有展示有效的車輛牌照」及「沒有展示、照亮或裝妥車牌號碼」。人員亦發現17架懷疑棄置車輛，已把情況轉介相關部門，以安排在聯合清理行動中處理。



警方強調，即使車主將車牌及行車證拆走，警方仍可透過不同方法追查車主身份。葵青警區將持續嚴厲執法，確保交通暢通。



根據《道路交通條例》，駕駛者必須展示車輛登記號碼，及有效的車輛牌照，否則會觸犯法例，車主認領車輛時需付額外扣留費用。警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便「拆牌違泊」。