東瀛遊擴充業務，雙囍臨門，欣然宣佈開設九龍灣新店及旺角分店喬遷 指定旅行團及自由行勁減高達$500

因應旅遊全面復常，東瀛遊對外遊市道充滿信心，相信未來業務持續向好，欣然宣布擴充業務增設分店，新店設於九龍灣德福廣場二期616號舖，將於(今天)3月31日正式投入服務 。



為慶祝新店開業，感謝客人長期支持，凡於3月31日至4月5日期間，於東瀛遊任何分店、電話中心或網站訂購全線旅行團及自由行產品，均可專享超級折扣優惠，其中長線旅行團最高勁減$500優惠、台灣高雄6天團，每位勁減$300;此外，日本、台灣、韓國，越南及中國旅行團亦享優惠$200;日本機票酒店套票，每位可享$150折扣，勿失良機！



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