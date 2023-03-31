私家車剷行人路 女途人慘「夾三文治」

荃灣永順街近怡康街對開昨晚7時許，發生交通意外，兩架私家車在上址路口相撞，其中一架私家車失控直剷行人路邊（見圖），撞倒一名女途人，並將女途人困在牆身與車頭之間。



消防及警方接報到場，成功利用工具將女途人救出，她清醒接受治理，由救護車送院。警方在場調查意外起因，肇事兩輛私家車車頭嚴重損毀，須拖走化驗，以檢驗機件性能是否出現故障。