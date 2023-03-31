凝聚社區資源 共建關愛社區

行政長官在《施政報告》中宣布於全港18區成立「地區服務及關愛隊伍」（「關愛隊」）。政府已於昨日（三月三十日）公布荃灣和南區「關愛隊」的遴選結果。兩區民政事務處與「關愛隊」正積極籌備，務求於四月內起動。其餘十六區「關愛隊」亦已於三月中開始接受報名，逐步起動。「關愛隊」是支援政府地區工作的服務隊伍，結合政、商、民力量，凝聚社區資源，為地區提供多元化、以小區為本的關愛服務。「關愛隊」特色凝聚資源「關愛隊」凝聚各界力量和資源共同建設社區。政府提供部分資源，亦鼓勵組成「關愛隊」的團體透過贊助、捐贈或團體內部資源提供服務。「關愛隊」由不同團體承辦，當中包括地區、婦女、同鄉、青年等組織。這些團體多年來植根社區，擁有豐富地區工作經驗以及地區網絡，可動員眾多義工，為地區提供多元化服務。覆蓋全港「關愛隊」是一個覆蓋全港的地區服務網絡。政府把全港18區劃分成452個小區，每小區各設一隊「關愛隊」小隊，當區民政事務專員為區內所有「關愛隊」小隊的總指揮。小區為本「關愛隊」會按小區的特點，為小區度身訂造多元化的服務，充分照顧區內居民需要。「關愛隊」工作團結社區「關愛隊」會針對小區需要，度身訂造多元化的服務。「關愛隊」的恆常工作多樣化，例子包括探訪長者、「三無大廈」、和有需要的住戶（如低收入住戶、劏房戶、少數族裔等），與他們建立聯繫，為他們提供公共和社福資訊、協助申請轉介專業服務、提供家居或其他支援服務（如清潔家居）等。視乎小區需要，亦可能提供中醫義診、清潔鄉郊和特色文化導賞（如鄉村及漁民文化）等服務。關愛隊亦會積極鼓勵居民，尤其青年，成為義工，為自己社區出一分力，回饋社區。透過「關愛隊」的服務，發揮居民團結互助精神，凝聚社區的幸福感。支援應急在突發和緊急事故發生時，「關愛隊」將會動員地區網絡，關心受影響人士的需要及提供適當援助，並向居民轉發重要資訊。政府會積極檢視荃灣及南區「關愛隊」的運作和經驗，不斷完善服務，並會持續監察，確保資源運用得宜。希望社會各界會積極支持和參與「關愛隊」，攜手建設關愛互助的社區。