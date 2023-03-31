確立貴金屬及寶石交易商註冊制度 業界讚揚海關從善如流

香港素來被評為全世界最自由、最開放和最具競爭力的經濟體之一，並在國際舞台上佔有重要席位。香港要保持這個美譽，除了要繼續發展潛力，同時亦要設法阻止任何不法份子藉貿易之便伺機作出違法行為。為了進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，香港政府早前向立法會提出修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），並建立一個貴金屬及寶石交易商的註冊制度（下稱「註冊制度」）。隨著條例草案獲得通過，新註冊制度將於本年4月1日起正式實施。



對於註冊制度的確立，香港鑽石總會創會會長兼主席馬墉宜先生認為，鑽石業界對推動反洗錢措施責無旁貸，而註冊制度亦有助提升業界的競爭力，故此其屬下會員對於立法不但表示理解，而且相當支持。「早在正式立法之前，業界就有應邀參與不同的諮詢活動，而政府亦有清楚解釋立法的原意，主要是要讓交易商能採取合理措施以確立有關客戶的資金來源，避免有人透過貴金屬及寶石貿易作出不法行為。作為業界一份子，我們亦明白政府引入註冊制度，其實是為了符合國際間的反洗黑錢標準。」



馬墉宜先生補充，為了讓業界更深入了解註冊制度，香港鑽石總會會作出相應配合，例如為會員闡明申請註冊的過程、現金交易時的客戶資料核查手續，以及為會員解答有關條例的疑問。總會亦會擔當會員與海關之間的溝通橋樑，「最重要是讓屬下的會員都清楚知道註冊制度的詳情及細節，以避免他們誤墮法網。」



最後，馬墉宜先生亦讚揚香港海關在諮詢和推廣註冊制度時能做到從善如流。他認為業界方面只要做好本份，配合註冊制度，實際所帶來的影響不會太大。「政府在制定註冊制度的執行細節時有充份與業界交換意見，而負責該制度的香港海關亦願意聆聽業界的聲音，務求將註冊制度對正當交易商的影響減至最低。」