護老同行 共建關愛社區

●香港路德會社會服務處路德會新翠長者中心於2019年為沙田新翠邨前線物管人員提供培訓。

●中國海外物業服務有限公司物管人員及義工隊於2021年在廣福邨進行「護老同行社區友你—中秋探訪」活動。

●領先管理有限公司物管人員於疫情期間協助派發防疫物資予屋邨內的長者。

●領先管理有限公司物管人員張女士（左）對能夠參與「護老同行」計劃感到高興。

●2021年潘女士（左一）出席由東華三院方樹泉長者地區中心舉辦的物管人員訓練。

●東華三院方樹泉長者地區中心社工鄭先生（左一）於2022年為雅居物業管理有限公司物管人員提供訓練。

為了加強對有需要長者及護老者的支援，推動社會人士共建關愛社區，社會福利署（社署）於2018年10月展開為期三年的「護老同行」計劃，透過為前線物業管理人員提供簡單培訓，令他們學懂如何辨識和協助有需要的長者及護老者，並掌握區內福利服務的資訊，在有需要時運用社區資源支援長者居家安老。計劃推出後得到各方的支持，社署將計劃延長至今年9月，讓更多物管人員接受培訓，以支援更多社區上有需要的長者和護老者。截至去年12月，約240間物業管理公司和業主立案法團參與，逾13 600名物管人員接受培訓。服務始於關懷 助長者居家安老來自領先管理有限公司的黃主任和物管人員張女士於2022年參加「護老同行」計劃，接受由嗇色園主辦可聚耆英地區中心社工提供的長者溝通技巧訓練課程，並了解地區服務資訊概要。張女士日常除了執行慈雲山慈樂邨的保安工作外，更會學以致用，不時主動關心邨內的老友記。張女士憶述，有一次她發現一位80多歲的獨居婆婆經常「遊(車立)河」，於是向婆婆了解原因，發現婆婆原來忘記了自己居住的樓層，於是便送婆婆回家。這位婆婆雖然正接受長者地區中心的送飯服務，但婆婆有天告訴張女士，自己整天沒有吃飯。張女士擔心婆婆的情況，於是通知她的家人和長者地區中心的社工跟進。他們事後才得知婆婆原來有認知困難，只是忘記自己已經吃過飯，社工其後為她安排合適的跟進服務。張女士對能夠參與「護老同行」計劃感到高興，指計劃讓她學會及早辨識並有效地協助有需要的長者及護老者。現時很多邨內的長者都會主動與她傾談，長者分享的生活點滴更成為張女士繼續關心長者的動力。管理公司亦全力支持物管人員參與計劃並主動關愛長者，協助長者在熟悉的社區居家安老。助處理生活小事 建互信關係曾在筲箕灣愛東邨工作的物管人員潘女士於2021年參加「護老同行」計劃，接受東華三院方樹泉長者地區中心提供的訓練後，提高了對長者的認識和關注。潘女士曾轉介一名性格焦慮的獨居婆婆予長者中心跟進。她在聽取長者中心社工鄭先生的建議後，熱心協助婆婆處理日常生活上的小問題，例如調校平安鐘和教導她使用智能電話等。婆婆後來參加長者中心的活動時欣然告訴社工，物管人員十分關心她。過去三年，鄭先生曾接觸很多和潘女士一樣熱心的物管人員，他認為計劃除了訓練物管人員與長者溝通的技巧和提供相關長者服務的資訊外，更能有效地加強長者中心與物管公司的合作和互信。潘女士亦認同社工的持續支援令物管人員在工作時更有信心接觸長者，了解他們的需要，從而提供適切的協助。鄭先生表示長者中心會繼續推行計劃，與物管公司及物管人員一同建立關愛長者的社區。（資料由客戶提供）