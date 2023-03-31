護老同行 共建關愛社區

13 600名物管人員接受培訓。
服務始於關懷 助長者居家安老
來自領先管理有限公司的黃主任和物管人員張女士於2022年參加「護老同行」計劃，接受由嗇色園主辦可聚耆英地區中心社工提供的長者溝通技巧訓練課程，並了解地區服務資訊概要。張女士日常除了執行慈雲山慈樂邨的保安工作外，更會學以致用，不時主動關心邨內的老友記。張女士憶述，有一次她發現一位80多歲的獨居婆婆經常「遊(車立)河」，於是向婆婆了解原因，發現婆婆原來忘記了自己居住的樓層，於是便送婆婆回家。這位婆婆雖然正接受長者地區中心的送飯服務，但婆婆有天告訴張女士，自己整天沒有吃飯。張女士擔心婆婆的情況，於是通知她的家人和長者地區中心的社工跟進。他們事後才得知婆婆原來有認知困難，只是忘記自己已經吃過飯，社工其後為她安排合適的跟進服務。張女士對能夠參與「護老同行」計劃感到高興，指計劃讓她學會及早辨識並有效地協助有需要的長者及護老者。現時很多邨內的長者都會主動與她傾談，長者分享的生活點滴更成為張女士繼續關心長者的動力。管理公司亦全力支持物管人員參與計劃並主動關愛長者，協助長者在熟悉的社區居家安老。
助處理生活小事 建互信關係
曾在筲箕灣愛東邨工作的物管人員潘女士於2021年參加「護老同行」計劃，接受東華三院方樹泉長者地區中心提供的訓練後，提高了對長者的認識和關注。潘女士曾轉介一名性格焦慮的獨居婆婆予長者中心跟進。她在聽取長者中心社工鄭先生的建議後，熱心協助婆婆處理日常生活上的小問題，例如調校平安鐘和教導她使用智能電話等。婆婆後來參加長者中心的活動時欣然告訴社工，物管人員十分關心她。過去三年，鄭先生曾接觸很多和潘女士一樣熱心的物管人員，他認為計劃除了訓練物管人員與長者溝通的技巧和提供相關長者服務的資訊外，更能有效地加強長者中心與物管公司的合作和互信。潘女士亦認同社工的持續支援令物管人員在工作時更有信心接觸長者，了解他們的需要，從而提供適切的協助。鄭先生表示長者中心會繼續推行計劃，與物管公司及物管人員一同建立關愛長者的社區。
（資料由客戶提供）