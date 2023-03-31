檢閱香港警察學院結業會操 監警會主席王沛詩寄語畢業警員「堅志而勇為‧剛柔並濟」

■監警會主席王沛詩女士、警務處處長蕭澤頤先生、會方14名現任和榮休委員，以及17名秘書處代表共同見證新一批生力軍加入警隊，成為執法者和香港社會的守護者。

■監警會主席王沛詩女士在宣傳及社區關係委員會主席陳錦榮先生（右）和梅達明秘書長（左）的陪同下主持傳媒簡布會，發表第31期《監警會通訊》。

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照片來源：投訴警察課

下載第31期《監警會通訊》（完整版）

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）主席王沛詩女士早前為香港警察學院結業典禮擔任檢閱官。結業典禮上她勉勵26名見習督察及89名學警作為警隊的生力軍，攜手共建、維護香港的良好治安與法治環境，為復常及重回世界舞台發揮重要作用。監警會主席王沛詩女士致辭時讚揚警隊在2019年黑暴中直面挑戰，盡忠職守，維持社會平穩安寧，保護市民的人身和財產安全。警隊亦在長達三年的抗疫工作中站在最前線，與各政府部門攜手保護市民生命，協助緩解公營醫療系統的壓力，充分體現警隊「忠誠勇毅，心繫社會」的座右銘。根據2022年「世界正義工程」法治指數，香港在「秩序與安全」範疇中，於全球140個國家和地區中排名第六位，實有賴警察學院的專業培訓，以及警隊的不懈努力。她表示，當警察是一份崇高的使命和抱負，也是服務市民、貢獻香港的莊嚴承諾。近年，市民對警隊的工作表現、行為操守等要求有增無減，前線警員執法時充滿挑戰和壓力。她提醒結業學員在未來的警務生涯要「堅志而勇為」，一方面要堅守志向，不忘加入警隊的抱負；同時要勇於作為，做事有擔當、不因循。她策勵學員在打擊罪案時要以「剛」為本，不畏懼，不徇私；與市民溝通時則應剛中有「柔」，善用溝通和變通的技巧緩和激烈場面，讓警隊與市民，特別是年輕人共建互信。作為監警會主席，她強調會方在處理投訴個案時，一直秉持「以事實為基礎，以證據為依歸」、「在陽光下運作」的原則，讓所有人，包括投訴人及被投訴的警務人員均獲得公平的對待。監警會與警隊擁有共同的目標，攜手促進香港執法體制的公平、公正和專業化，並致力提升警隊的服務質素。自2009年成為獨立法定機構以來，監警會透過「服務質素改善建議」機制，向警方累積提出超過200項改善建議，並欣見警隊積極跟進，推行不少優化工作，成績斐然。王主席引述國家主席習近平出席慶祝香港回歸祖國25周年大會的重要講話，指出未來數年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，機遇與挑戰並存。她寄語畢業學員以「堅志而勇為」的態度，以及「剛柔並濟」的處事方法，迎接未來的挑戰，協助香港「由治及興」。監警會服務質素改善建議提升警務人員處理糾紛能力前線警務人員在執行警務工作時，因為工作性質所致，較為容易受到投訴。當市民之間出現糾紛而未能自行解決，許多情況下均會報警希望警方介入。不過，有時爭拗雙方充滿對立情緒，不認同或不滿意警務人員的處理手法，主觀地認為警方偏幫另一方，便會作出投訴。除了處理各類糾紛，警方每天也需要就不同違規情況執法。而在交通票控工作中，部分市民或因被罰款而不滿前線警務人員的票控決定，繼而投訴。早前監警會推出最新一期《監警會通訊》，特別分享數宗因警方「處理糾紛」和「交通票控」而衍生的投訴個案。在香港，各種糾紛時有發生，感情、家庭、商業、金錢甚至生活習慣不同皆可成為爭執的導火線。不少市民在無法自行處理糾紛時，往往會報警求助，期待警方的介入可以幫助他們爭取公道。由2020/21年度至去年底，監警會合共通過839項警務人員在處理糾紛時衍生的投訴指控，當中超過50%涉及家庭和商業性質的糾紛。家庭糾紛涉及夫妻失和、父母與子女爭拗或兄弟姐妹齟齬等情況，警務人員接到市民報案求助會前往現場處理。以下三宗個案正正體現警方在處理家庭糾紛時面對的各種難題。夫妻互毆 報警要求排解感情紛爭投訴人報案指與外籍丈夫爭執。警方到場後，二人均指遭對方毆打。警方根據雙方的說法和他們的表面傷痕，以「普通襲擊罪」拘捕二人。其後，投訴人指控警方在沒有合理原因下拘捕她。她表示當時滿心期望警務人員可設法向其丈夫解釋雙方的文化差異，解決二人的紛爭，而非拘捕他們。監警會認為，警務人員曾分別向二人了解事件，而他們均指責對方毆打且雙方均有受傷，所以拘捕行動「並無過錯」，這是必須採取的行動，以免他們進一步襲擊對方。至於投訴人期望前線警務人員排解夫妻間的感情紛爭，顯然是對警方職責存有不合理的期望及誤解。家庭糾紛 誤解警方入屋搜查權限投訴人的同住母親致電「999」報案，報稱遭投訴人偷去她的金錢。處理案件的警務人員在取得投訴人母親同意後進入單位調查。當投訴人見到警務人員入屋，即情緒激動，表示自己才是單位業主，警務人員未經她同意入屋屬於「濫用職權」。鑑於投訴人情緒激動，警務人員遂開啟隨身攝錄機記錄事件，並於投訴人面前，再次與投訴人母親確認她同意讓警方進入單位調查。調查後，警務人員認為事件沒有刑事成分，列作「糾紛」處理。在審核此投訴個案報告時，監警會翻查隨身攝錄機的片段，見到警務人員曾多番耐心向投訴人解釋入屋調查的理據，以及執法人員的權限，奈何投訴人仍然未能冷靜下來，指控最終獲分類為「並無過錯」。其實根據指引，警方只要得到單位用戶同意，便可入內調查。監警會建議警方加強市民對其工作的理解，相信日後可減少類似的誤會和投訴發生。在案件中，儘管警務人員的調查行動完全合理且必要，但投訴人被她的母親指稱偷去金錢，當然會感到不悅，並容易對警務人員入屋調查產生不滿，繼而投訴。兄弟失和 投訴警方干涉家事投訴人與胞弟商討父母應該和誰同住而發生爭執。投訴人胞弟報警求助。警務人員到場向投訴人及胞弟了解事件後，基於關心長者的福祉，遂詢問兩兄弟的父母屬意跟誰同住，兩老均表示傾向與投訴人胞弟同住，並於警察記事冊簽名確認他們的說法。警務人員遂陪同兩老與投訴人胞弟離開。事後，投訴人指與胞弟的紛爭無任何刑事成分，但警務人員卻無故詢問其父母的意願，屬不當地干涉他的家事。監警會在審核投訴調查報告後，認為警務人員的處理完全合情合理，並無過錯。首先，警方會對報警求助個案提供協助，當中部分個案經調查後或並不涉及刑事成分。再者，是次糾紛的關鍵在於投訴人父母的福祉，警務人員徵詢兩老的意願實屬恰當，因此指控獲列為「並無過錯」。兩老的意願或許與投訴人的期望存有落差，因此導致投訴人不滿警務人員的介入和處理方式，繼而投訴。除了家庭糾紛，牽涉金錢和各種利益的商業糾紛同樣複雜。以下兩宗個案便反映出警務人員處理商業糾紛面對的挑戰，以及當中的投訴人因何不滿而作出投訴。商業糾紛 望警提供協議證據助勝訴投訴人與供應商因為貨款問題發生爭執，並報警求助。警務人員到場後，投訴人聲稱已經與供應商達成還款協議，並獲豁免港幣600元餘款。由於事件無刑事成分，雙方自行和解，警務人員將事件歸類為「糾紛」後離去。其後供應商指並未豁免投訴人600元餘款，並入稟小額錢債審裁處提出申索。投訴人因而要求警方提供案件紀錄，以證明他已獲供應商豁免港幣600元的餘款。警方回覆指，當日警察記事冊上並未記載豁免餘款一事。由於沒有證據支持他的說法，投訴人被頒令向供應商支付餘款。審訊結束後，投訴人指控警務人員疏忽職守，未有記錄豁免餘款一事。在商業糾紛中，警方不會干涉雙方的討論，亦無法律要求需就雙方的協議內容作出詳細記錄，市民應自行保留證據。處理案件的警務人員已在他的記事冊清晰記錄雙方自行和解，監警會同意警務人員的處理方式「並無過錯」。秉公辦事 執法人員變「磨心」投訴人甲和乙是商業競爭對手，關係一向欠佳。一天，甲與乙爭吵後，甲報案指乙語出恐嚇。到場的警務人員根據甲及證人（甲友人）的供詞，認為事件有恐嚇成分，因此將乙拘捕。經深入調查後，警方發現證人的證據存有疑點，最終沒有控告乙。就此，甲乙雙方都不滿警方的處理手法，同時投訴。甲認為警務人員應以「刑事恐嚇」罪控告乙，而乙則指控警務人員沒有理據作出拘捕，監警會認為由於甲和證人當場指證乙曾出言恐嚇，因此警方是在合理懷疑下拘捕乙。雖然最終證據不足以達至刑事檢控標準，但當下拘捕乙的決定「並無過錯」。而甲最後亦決定撤回投訴。由個案可見，在雙方對立情況下，到場處理糾紛的警務人員有機會成為「磨心」，陷入「兩邊不討好」的困局。除了處理各類糾紛，警方每天也需要就不同違規情況執法，而交通執法較常引致投訴。由2020/21年度至去年底，監警會合共通過1,245項與交通相關的投訴指控，當中近35%便是與發出俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書有關。監警會注意到，部分市民不滿被票控而作出投訴。以下是其中兩例：拍攝逾時停泊車輛 被指侵犯私隱警務人員向一輛逾時停泊的車輛發出電子定額罰款通知書。票控期間，警務人員根據程序拍下車輛的相片，記錄逾時泊車的情況，以作證據之用。期間，車主（投訴人）返回現場求情但不果。投訴人其後向投訴警察課作出投訴，指控該名警務人員在拍攝車輛的相片時也拍攝到他，侵犯他的私穩，及後亦對違泊通知書提出爭議，但不成功。警務人員運用部門提供的智能手機拍照作為票控理據，完全符合警方指引。監警會在查閱紀錄後，見到警務人員當日合共拍攝兩張相片，分別拍下投訴人的車輛和咪錶，當中並無投訴人的影像，證明警務人員在現場的執法行動合規合理，「並無過錯」。監警會明白市民或因被票控而感到不悅，部分市民或會在事後以不同理由投訴負責執法的警務人員。有些投訴人更會蓄意作出虛假投訴。以下便是其中一個例子。不憤被票控 虛假投訴圖甩身投訴人聲稱因汽車故障將車輛停在路邊，並下車檢查及在遠距離觀察，但警務人員對其車輛作出票控。投訴人指稱警務人員沒有聽取他的解釋，並向他謊稱已完成票控程序，但實際上警務人員仍在書寫告票。不久後，他又稱投訴出於一時氣憤，決定撤回投訴。投訴警察課翻查閉路電視片段，發現投訴人當日停車後隨即離開現場，並在違例泊車近90分鐘後才折返，但當時警務人員已開始了票控程序。這項證據駁斥了投訴人指停車只為檢查車輛，以及警務人員未有給予任何解釋機會的說辭。投訴警察課因而將指控列為「虛假不確」。該名投訴人不滿被票控，遷怒執法人員而投訴，甚至故意虛構事實誤導警方。對於「虛假不確」的投訴，警方和監警會定必嚴正處理，杜絕濫用投訴制度的情況。就此個案，警方最終向投訴人發出警告信，以示懲戒。監警會「服務質素改善建議」就以上個案可見，不少投訴均源於市民對警務工作有誤解、有不合理的期望，甚或出於遷怒而衍生。為提升警務人員處理日常糾紛的能力，並從減少投訴的角度出發，監警會先後提出多項提升服務質素的建議，包括建議警方(一)提醒警務人員處理糾紛時要靈活變通；(二)加強培訓，令警務人員能更專業地處理糾紛，以及(三)提升警務人員的溝通技巧，讓市民更了解他們的工作。警隊積極跟進有關建議，並推出一系列優化措施。例如，新入職的警務人員現時需接受不同模擬情境培訓，學習應對各類糾紛。現職前線人員亦需定期參與進修課程和工作坊，增強溝通技巧和應變能力。警方更引入新科技，以虛擬實境和360度螢幕的實境訓練模式，讓受訓人員仿如置身執法或衝突現場，訓練人員執法時的心理質素和抗壓能力，持續提升服務質素。近年，警方亦加大宣傳力度，積極運用社交媒體和其他平台，促進市民對警隊各項工作的了解，務求減少因誤解而產生不必要的投訴。