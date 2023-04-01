風流債變偽造商業記錄 影響共和黨大選選情 特朗普涉「AV封口費」案 遭刑事起訴

■涉事女星聲稱2006年已與特朗普相識，兩人其後維持婚外情直到2016年。

■大量支持者上街抗議特朗普遭起訴。

美國前總統特朗普因風流債身陷官司漩渦。他涉嫌在2016年美國大選期間，向發生婚外情的成人電影女星支付掩口費，由於有關費用登記為法律開支，演變成偽造商業記錄，被紐約法院刑事起訴；據悉，特朗普面臨逾30項涉及商業欺詐控罪，預計下周二提堂，成為首位被控刑事罪的美國前總統。事件勢影響明年11月的美國大選，有分析認為，指控或不利共和黨在關鍵州份的選情。美國紐約曼哈頓大陪審團，在當地時間周四表決通過起訴特朗普，指他涉嫌在2016年競選期間，向成人電影女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元掩口費，掩蓋兩人曾發生婚外情。雖然當局未公佈起訴書，但美國CNN引述消息指，特朗普面臨逾30項涉及商業欺詐的控罪，令他可能成為首位被控刑事罪的美國前總統。據報，特朗普擁有的集團報銷該筆掩口費時，將其登記為法律開支。據美國法律，支付掩口費並不違法。但外媒報道指，紐約檢察官考慮指控特朗普，在報銷開支時偽造商業記錄，這在紐約法律下屬輕罪，但一旦涉及意圖干犯或隱瞞更多罪行，則是重罪，可被判監1至4年。斥起訴為嚴重政治迫害律師團隊證實，特朗普預計下周二提堂，強調他並無犯法，將提出抗辯。特朗普亦發聲明指，今次起訴是史上最嚴重的政治迫害及選舉干預，形容有關指控「虛假、腐敗和可恥」，沒期望自己能獲公平審訊。他強調，共和黨會團結壯大，挫敗總統拜登，令美國再次偉大。他在3月中曾「預告被捕」，有報道引述消息稱，特朗普想在上庭時戴上手銬，甚至不在乎可能成為行刺目標。共和黨亦發聲明，譴責控罪出於政治動機，目的是破壞特朗普再次參選的計劃。據美國憲法，總統候選人只須滿足3個條件，包括出生時為美國公民；至少35歲；在美國居住至少14年。換言之，就算特朗普被定罪，亦能繼續參選。有民調顯示，逾四成共和黨人支持提名特朗普，支持率領先德桑蒂斯一成四。但外電分析指，指控或不利共和黨在關鍵州份的選情。分析又指，法院判決可能拖至明年11月大選後才有結果，屆時特朗普一旦被定罪，就算再次當選，也無權特赦自己。特朗普的競選團隊呼籲支持者對抗「美國歷史上最黑暗的一章」，有人響應號召，在特朗普位於佛羅里達州的住宅海湖莊園外聚集。紐約警方為防止大規模衝突，派出大批警力在曼哈頓刑事法庭一帶佈防。兩人維持不倫關係10年事件中的女主角丹尼爾斯本名克利福德（Stephanie Clifford），高中起便在脫衣舞俱樂部賺錢謀生，後來更接拍、執導成人色情電影。她聲稱，06年與特朗普在加州太浩湖一場名人高爾夫球錦標賽上相識，特朗普邀請她共進晚餐，並發生性關係。兩人其後維持婚外情，直至2016年特朗普競選總統，才中斷關係。